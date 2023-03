Steinerne Brücke in Regensburg nach kuriosem Unfall gesichert

Front des Fahrzeugs über dem Abgrund

Warum der 66-jährige Mann verbotswidrig auf das mittelalterliche Wahrzeichen aufgefahren war, ist weiterhin unklar. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 1.20 Uhr mit seinem VW-Bus auf die Brücke gefahren und dort gegen die steinerne Seitenabgrenzung geprallt. Das Fahrzeug durchbrach diese und der Frontbereich ragte daraufhin in Richtung Abgrund. Der Fahrer konnte sich selbst befreien, entfernte sich aber im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, so ein Polizeisprecher zum BR.

Unfallfahrer in der Altstadt geschnappt

Eine Zeugin hatte den Vorfall gesehen und eine Personenbeschreibung abgegeben. Kurz darauf wurde der 66 Jahre alte Mann von einer Polizeistreife in der Altstadt angetroffen und zur Wache gebracht. Nachdem der Verdacht einer Medikamenteneinwirkung vorlag, musste der Mann eine Blutprobe abgeben, zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen.

Die Berufsfeuerwehr Regensburg sowie ein privates Abschleppunternehmen konnten das Fahrzeug bergen. Das Brückengeländer wurde mittels eines Bauzauns abgesichert. Am Dienstag blieben immer wieder ungläubige Menschen an dem Unfallort stehen und betrachteten die Lücke in der Brüstung. Eine Passantin sagte dem BR, sie sei eigens hierher gekommen, um sich das anzusehen: "Ich konnte das nicht glauben."

Steinerne Brücke seit Jahren für Verkehr gesperrt

Die Steinerne Brücke in Regensburg ist die älteste in diesem Umfang erhaltene Brücke in ganz Deutschland. Aus ihrer Bauzeit Anfang des 12. Jahrhunderts existieren noch Pfeiler und Brückenbögen. Neben dem Regensburger Dom war das bedeutende Wahrzeichen ein Grund für die Aufnahme Regensburgs in die Unesco-Welterbeliste.

Von 2010 bis 2018 wurde die Brücke aufwendig saniert. Nach Abschluss der Arbeiten wurde sie nicht mehr für den motorisierten Verkehr freigegeben.