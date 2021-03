Pop-Up-Radwege sollen in München dauerhaft werden

Radfahren soll sicherer werden in der Landeshauptstadt. Erst recht, nachdem der Radverkehr in der Pandemiezeit enorm zugenommen hat. Es ist ja auch eine Frage, wie unserer Verkehr umweltfreundlicher werden könnte. Deshalb wird der Stadtrat diese Woche vermutlich entscheiden, dass die vergangenes Jahr provisorisch eingerichteten Pop-Up-Radwege als Dauerlösung kommen.

Die wichtigsten neuralgischen Wege sichern

Geplant sind die Radspuren auf wichtigen Innenstadtachsen in München, dort wo sie im letzten Jahr schon waren: Also in der Rosenheimer Straße zwischen Orleansstraße und Rosenheimer Platz, an der Theresienstraße, an der Elisenstraße und an der Gabelsbergerstraße. Sie waren im Herbst nach mehreren Monaten wieder entfernt worden, obwohl wohl die Bilanz recht positiv war.

Aus gelb wird weiß

Diesmal werden die Fahrradspuren nicht gelb abgeklebt, sondern weiß markiert. Weil aber dafür der Fahrbahnbelag aufgefräst werden muss, kommt der Radweg in die Theresienstraße frühestens im Mai. Es geht darum, das Radeln sicherer zu machen.

Stadtrat will grünes Licht geben

Weil die Fahrradspuren zu Lasten von Autospuren und Parkplätzen gehen, gab es von Seiten der Autofahrer und ihrer Vertreter Proteste gegen die Pop-Up-Radwege. Weil der Antrag auf die dauerhafte Einrichtung aber von einer breiten Mehrheit im Münchner Stadtrat getragen wird, gilt es als sicher, dass nach dem Mobilitätsausschuss am Mittwoch auch die Vollversammlung die dauerhaften Pop-Up-Radwege in München beschließen wird.