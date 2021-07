Polizeieinsatz in Regen nach mutmaßlichem Tötungsdelikt

In einer Obdachlosenunterkunft in Regen ist am Montagmorgen eine tote Person gefunden worden. Das hat die Pressstelle des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Nachfrage bestätigt.

Großfahndung läuft

Ein mutmaßliches Tötungsdelikt steht im Raum. Derzeit läuft in Regen eine größere Fahndung der Polizei, um einen Tatverdächtigen zu fassen. Nähere Details gibt die Polizei momentan noch nicht bekannt.