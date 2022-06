Polizei findet mehrere tote Rinder in Kuhstall

Bei der sogenannten Bestandsräumung eines Bauernhofs in Eggenfelden am Mittwoch sind auch tote Rinder vor Ort gefunden worden. Das bestätigt ein Sprecher des Landratsamts Rottal-Inn dem Bayerischen Rundfunk. Die Kadaver sollen nun seuchenschutzrechtlich entsorgt werden. Die restlichen Tiere, die sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befinden, werden an einem anderen Ort untergebracht.

Landratsamt hatte mehrere Kontrollen durchgeführt

Der Rinderhof soll laut dem Sprecher bereits seit längerem auffällig gewesen sein. Das Veterinäramt Rottal-Inn soll demnach mehrere Kontrollen in der Vergangenheit durchgeführt haben, so das Landratsamt. Der Hofbesitzer soll mehrmals aufgefordert worden sein, die Mängel zu beheben. Laut dem Pressesprecher ist dem jedoch nicht nachgegangen worden, weshalb dem Hofbesitzer alle Tiere weggenommen wurden.

Tierhalter verschanzt sich

Der 45-Jährige Tierhalter verschanzte sich bei der Räumung im Haus und leistete anschließend Widerstand bei der Festnahme. Aktuell befindet er sich deshalb nach Angaben der Polizei Niederbayern in einer psychiatrischen Einrichtung. Mehrere Verfahren, unter anderem wegen der Verhinderung behördlicher Maßnahmen, stehen nun gegen ihn im Raum.