Neue Tierskandale verhindern: Wie Buchloer Kontrolleure arbeiten

Landwirte über Kontrollen nicht immer erfreut

Die Kontrollen der KBLV finden grundsätzlich unangekündigt statt. Je nach Betriebsgröße können es bis zu zwölf Mitarbeiter sein, die plötzlich auf einem Hof stehen. Die Landwirte sind nicht immer erfreut über solche Kontrollen. Eine gewisse Anspannung ist deshalb in der Regel schon da, sagt eine der Tierärztinnen, die nicht namentlich genannt werden will. Meistens liefen die Kontrollen aber weitgehend ruhig und sachlich ab. "Man erlebt immer wieder neue Situationen", sagt die Tierärztin. "Aber die großen Eskalationen gab es zum Glück nicht."

Vom Bußgeld bis zur Gefängnisstrafe

Wenn etwas im Betrieb nicht passt, kann es für einen Landwirt richtig teuer werden: Die Kontrolleure können Zwangs- und Bußgelder verhängen - bis zu 25.000 Euro im Extremfall. Bei schweren Verstößen gegen das Tierschutzgesetz drohten sogar eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, Tierhaltungsverbote und im schlimmsten Fall Gefängnisstrafen, erklärt Juristin Anna Krumm. Ganz so weit ist es bei den Kontrollen der KBLV in Buchloe bisher noch nicht gekommen. Aber: "Wir haben schon von den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten umfassend Gebrauch gemacht", sagt die Juristin. "Wir haben Bußgelder verhängt und auch schon Sachverhalte an die Staatsanwaltschaft abgegeben."

Bisher keine gravierenden Verstöße

Insgesamt knapp 300 Betriebskontrollen haben die Buchloer KBLV-Mitarbeiter allein im vergangenen Jahr durchgeführt. Bei den Nutztierbetrieben haben Isabel Baumgart und ihr Team bisher keine gravierenden Verstöße feststellen müssen. Aber die Kontrolleure wollen auch in Zukunft genau hinschauen, um neue Tierschutzskandale möglichst zu verhindern.

Vier KBLV-Standorte in Bayern

Der KBLV-Standort in Buchloe ist einer von vier Standorten der Behörde in Bayern. Hauptsitz der KBLV ist in Kulmbach in Oberfranken. Darüber hinaus hat die Behörde noch Standorte in Oberding im Landkreis Erding und in Altdorf bei Nürnberg. Die Behörde ist zuständig für Lebensmittel- und Tierwohlkontrollen in insgesamt 800 Betrieben in Bayern. Gegründet wurde die KBLV im Jahr 2018 als Reaktion unter anderem auf den Bayern-Ei-Skandal.