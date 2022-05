Keime: Plattlinger Trinkwasser muss abgekocht werden

In Plattling Kreis Deggendorf muss bis auf Weiteres das Trinkwasser abgekocht werden. Wie die Stadtwerke, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Deggendorf am Donnerstagnachmittag (5.5.) mitteilen, sind im Trinkwasser sogenannte coliforme Keime und Enterokokken festgestellt worden.

Gesundheitsamt: Wasser abkochen

Um Gefahren für die Gesundheit auszuschließen, sollte das Wasser vorsorglich 10 Minuten lang abgekocht werden, sofern es zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken verwendet wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Leitungswasser wird gechlort

Zudem wird das Trinkwasser gechlort. Deshalb müssten die Verbraucher damit rechnen, dass das Leitungswasser etwas anders riecht als man es gewohnt sei. Die Stadtwerke weisen jedoch darauf hin, dass gechlortes Trinkwasser in keiner Weise gesundheitsschädlich sei. Lediglich für Aquarien sei gechlortes Trinkwasser nicht geeignet, hieß es.

Nicht betroffen ist laut Stadtwerke Plattling die Ortschaft Rohr, weil dort das Trinkwasser vom Zweckverband Bayerischer Wald geliefert wird. Wie lange die Anordnung gilt ist noch unklar.