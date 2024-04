Pfefferspray in Schulaula versprüht – 24 Kinder im Krankenhaus

Vier Schüler sollen in einer Pause in der Aula eines Starnberger Gymnasiums Pfefferspray versprüht haben. 78 Schülerinnen und Schüler klagten am Donnerstag über Atemwegsbeschwerden, 24 davon wurden ins Krankenhaus gebracht, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Beteiligung einzelner Schüler noch unklar, Ermittlungen laufen

Nach derzeitigem Stand habe ein Schüler frei verkäufliches Tierabwehrspray mit in die Schule genommen und in der Pause Mitschülern im Alter 11 und 12 Jahren gezeigt. Einer der Schüler kam den Angaben zufolge auf die Idee, das Spray zu testen. Der Ablauf und die Beteiligung der einzelnen Schüler sei nun Teil der Ermittlungen.

Angehende Abiturienten und Abiturientinnen, die an der Schule am Donnerstag die Deutschabiturprüfung schrieben, waren von dem Vorfall nicht betroffen. Der Einsatz war am Nachmittag beendet. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" über diesen Vorfall berichtet.

Mit Informationen der dpa.