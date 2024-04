Rimsting: Tote Rinder - Freiheitsstrafe auf Bewährung für Bauer

Schon öfter Probleme bei Kontrollen

Mehrere Veterinäre waren als Zeugen geladen. Nach ihren Aussagen war das staatliche Veterinäramt Rosenheim insgesamt zehnmal für Kontrollen vor Ort, sieben davon waren angekündigt. In den Jahren 2018 bis 2020 wurden kleinere Mängel festgestellt. 2021 stellte das Amt dann erstmals Tierseuchen, lebensmittel- sowie tierschutzrechtliche Verstöße fest. Es folgte ein Milchlieferverbot für den Hof im Jahr 2022, im Juli 2022 erfolgte die letzte Kontrolle.

Keine Kontrollen mehr seit Juli 2022

Warum seitdem, bis zum Mai 2023, keine Kontrollen mehr erfolgten, war nicht Gegenstand des Verfahrens. Das BR-Studio Rosenheim hat erst am 23. April die Möglichkeit bekommen, Fragen an das Veterinäramt einzureichen. Im Antwortschreiben heißt es: "Zwischen dem 05.07.2022 und dem 16.05.2023 sind keine weiteren Kontrollen erfolgt. Bis zum 15.05.2023 gab es keine Meldungen, die eine Kontrolle notwendig gemacht hätten. Zudem wurde der Betrieb nicht für weitere veterinärrechtliche Fachrechtskontrollen ausgewählt."

Der BR fragte nach: "Wären die Missstände, die zum Verbot der Milchlieferung geführt haben, nicht Anlass gewesen, diesen Viehbestand weiter besonders im Auge zu behalten?" – Die Antwort, vom Pressesprechers des Landratsamtes übermittelt: "Nein, da von den Ursachen für ein Milchlieferverbot nicht grundsätzlich auf eine mangelhafte Tierhaltung geschlossen werden kann. Ein Milchlieferverbot wegen erhöhter Zellzahlen kann verschiedene Gründe haben. Möglich wären unter anderem eine falsch eingestellte Melkmaschine oder Entzündungen im Euter."

Umweltministerium: "Risikoorientierte und anlassbezogene Kontrollen"

Das für das Veterinärwesen verantwortliche Umweltministerium schreibt auf eine Anfrage des BR, wenn die Milchlieferung aufhöre, dann entfalle auch die Milchhygienekontrolle, alle anderen Veterinärkontrollen würden weiterhin durchgeführt." Weiter heißt es: "Veterinärkontrollen finden in Bayern sowohl risikoorientiert als auch anlassbezogen statt."

Deswegen die weitere Frage an das für Rimsting zuständige Veterinäramt: "Warum wurden solche Kontrollen nicht weiter durchgeführt"? Die Antwort: "Die Anlasskontrolle wird notwendig, wenn es Informationen zu Problemen oder Mängeln gibt." - Offenbar waren die in den vergangenen Jahren entdeckten Missstände nicht Anlass genug, den Betrieb im Auge zu behalten.

BBV will Hilfsangebote besser publik machen

Auch der Bayerische Bauernverband (BBV) hat die Ereignisse in Rimsting und den Prozess beobachtet. Man bedauere sehr, dass der Landwirt keines der zahlreichen Hilfsangebote genutzt habe, die der Verband anbiete, vom "Montags-Telefon" bei akuten Krisen bis zu regionalen Beratern bei allen sozialen und ökonomischen Fragen.

Isabella Timm-Guri, Leiterin des Bereichs Erzeugung und Vermarktung im BBV, sagt, man sehe in solchen Fällen oft falsche Scham bei Landwirten. Diese glaubten, dass die Situation, in die sie geraten sind, ein persönliches Versagen sei, und keine Schwierigkeit, der man sich stellen muss. Der zweite Punkt für solche Krisen sei die immense Arbeitsbelastung: "Viele Bauern sind wie in einem Hamsterrad, sie müssen immer nur Gas geben, kommen gar nicht dazu, die Lage zu hinterfragen."

Nach Rimsting wolle man die Prävention vorantreiben, in die Offensive gehen, in Veranstaltungen das Thema setzen, sagt Timm-Guri. "Wir müssen bewusst machen, wie wichtig die seelische Gesundheit ist. Wenn es da Probleme gibt, ist das nichts, wofür man sich schämen muss." Im Gegenteil, es sei klug und mutig, wenn man sich Hilfe suche.