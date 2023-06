Paukenschlag in Großostheim: Bürgermeister Jakob tritt zurück

Großostheims Bürgermeister Herbert Jakob (CSU) tritt zurück. "Der Bluthochdruck und die Psyche spielen nicht mehr mit", sagte Jakob auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Erst Pandemie, dann "unsachliche" Diskussionen

Zuerst die Herausforderungen der Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und jüngst die hitzig und teils unsachlich geführte Debatte um eine geplante Asylbewerber-Unterkunft in Großostheim hätten ihre Spuren hinterlassen. "Der Schritt ist mir nicht leichtgefallen, doch mein Arzt hat mir dringend geraten, langsam zu machen und Stress zu vermeiden. Die vielfältigen Belastungen in den letzten Jahren haben ihre Spuren hinterlassen und ich möchte gesund in den Ruhestand starten", so Jakob weiter.

Entscheidung des "Familienrats"

Herbert Jakob war bis zu seiner Wahl als Bürgermeister Betriebsratsvorsitzender bei der Westfrankenbahn und 16 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister in Großostheim. Seit 2014 ist er hauptamtlicher Bürgermeister. Im August wird er 65 Jahre alt, die nächste Bürgermeisterwahl wäre erst 2026 angestanden. "Der Familienrat – meine Frau und meine beiden Kinder – hat getagt und wir haben gemeinsam entschieden, dass ich nun die Reißleine ziehe. Ich stehe seit 49 Jahren im Berufsleben. Als Bürgermeister der größten Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg voranzuschreiten ist mir immer schwerer gefallen", so Jakob.

Wann Neuwahlen stattfinden werden, ist noch nicht bekannt.