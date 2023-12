Lkw erfasst Fußgänger in Passau: Zwei Tote, mehrere Verletzte

In Passau ist am Vormittag gegen 9.50 Uhr in der Bahnhofstraße ein Lkw in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden eine 37-jährige Frau und ihre elfjährige Tochter getötet, vier weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt – darunter auch der neunjährige Sohn der Frau sowie eine 70-jährige Passantin.

Lkw-Fahrer in Polizeigewahrsam

Rettungshubschrauber hatten die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Dort wurde auch der 63-jährige Fahrer des Lkw zunächst behandelt. Am Freitagnachmittag wurde er laut Polizei wieder entlassen und befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Polizei hatte den gesamten Bereich in der Passauer Innenstadt großräumig abgesperrt. Die Schanzlbrücke war zeitweise komplett gesperrt, ist aber wieder für den Verkehr freigegeben, genauso wie die Bahnhofstraße, in der das Unglück passiert war.