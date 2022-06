Passau: Großfahndung nach verletzter Jugendlicher

In Passau läuft aktuell eine Großfahndung nach einer verletzten Jugendlichen. Wie die Polizei mitteilt, war das circa 14-15 Jahre alte Mädchen am Morgen gegen 7.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt bei Neustift an der Kasse erschienen.

Verletzung am Unterarm

Sie zeigte der Mitarbeiterin des Marktes eine versorgte Verletzung am Unterarm und lief anschließend in unbekannter Richtung davon. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und Gefahr für Leib und Leben besteht.

Hubschrauber im Einsatz

Sie wird wie folgt beschrieben: Circa 1.60 Meter groß, kurze dunkelbraune Haare, dunkle Kleidung, Rucksack, langer Verband an einem Unterarm, Deutschsprachig mit ausländischem Akzent. Derzeit sind viele Polizeikräfte und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise