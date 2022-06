Verschleppt nach Paraguay: Lebenszeichen von vermissten Mädchen

Die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes vermeldete derweil einen ersten Fahndungserfolg: Die Polizei nahm einen 35-jährigen Mann fest. Er soll der Familie ein Auto vermietet haben, das zuletzt in der Ortschaft Bella Vista gefunden worden war. Im Inneren des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler Kinderkleidung. Bei einer Vernehmung wollen die Ermittler nun klären, ob es sich bei dem Mechaniker um einen Komplizen der Flüchtigen handelt.

Mädchen in Impfgegner-Siedlung?

Die Mädchen wurden nach Angaben der paraguayischen Behörden zuletzt am 19. Januar gesehen. Es besteht der Verdacht, dass sie in einer Siedlung deutscher Impfgegner versteckt gehalten werden. Paraguay hat sich während der Corona-Pandemie zu einem Zielort für Deutsche entwickelt, welche die Corona-Auflagen in ihrem Heimatland strikt ablehnen.

"Wir sind überzeugt, dass die Mädchen und das Paar sich noch in Paraguay befinden", sagte Mario Vallejos, Chef der Anti-Entführungseinheit der Polizei von Paraguay. Er befürchte jedoch, dass sie in die Nachbarstaaten Argentinien oder Brasilien ausreisen könnten.

"Tun Sie das Richtige"

Am Montag hatte sich die Mutter der verschwunden Clara, Anne Maja Reiniger-Egler, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der paraguayischen Behörden an die Bevölkerung gewandt und verzweifelt um Hilfe bei der Suche nach ihrer Tochter Clara gebeten.

Der Anwalt der in Deutschland zurückgelassenen Eltern wandte sich in einem offenen Brief an die Flüchtigen. "Tun Sie das Richtige. Melden Sie sich bei uns oder den Behörden", hieß es in dem Schreiben. "Unseren Mandanten geht es nicht um Strafe. Sie wollen mit Ihnen eine Lösung finden, die allen eine Zukunft in Frieden und eine Rückkehr in ein normales Leben ermöglicht."