Totes Mädchen in Wunsiedel: Drei Jungen im Fokus?

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und ein 16-Jähriger stehen im Fokus der Ermittler. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatte "Bild" berichtet. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, Matthias Goers, erklärte unterdessem im BR-Interview, es gebe derzeit keine Tatverdächtigen, niemand sei in diesem Fall in Gewahrsam.

Totes Mädchen in Wunsiedler Heim: Fundort ist der Tatort

Das Mädchen lebte in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef in Wunsiedel und wurde dort von Angestellten bereits am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr leblos in einem Zimmer aufgefunden, so die Polizeisprecherin. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können.

Der Fundort sei auch der Tatort, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zur Herkunft des Kindes gibt es keine Angaben von den Ermittlern.

Wie viele Kinder und Jugendliche momentan in dem Heim mit insgesamt 89 Plätzen leben, wollte Goers, nicht sagen. Für die Betreuung der Kinder sei gesorgt. Das Gelände rund um die Jugendhilfeeinrichtung mitten in der oberfränkischen Kleinstadt ist weiträumig von zahlreichen Polizeikräften abgesperrt. Wunsiedel ist eine Stadt im Fichtelgebirge. Die oberfränkische Stadt hat nach letzten Erhebungen ca. 9.000 Einwohner.

Obduktion deutet auf Fremdeinwirkung hin

Die Obduktion des Mädchens deutete auf eine Fremdeinwirkung hin, so Staatsanwaltschafts-Sprecher Matthias Goers. Zur Klärung der genauen Todesursache hatte die Staatsanwaltschaft Hof eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.

Zu weiteren Details wie einem möglichen Tatmotiv oder Hintergründen mache man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben, nur so viel: "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen."

Soko gebildet – Spurensicherung – Zeugenvernehmung

Die Kriminalpolizei hat die Sonderkommission "Park" gegründet. Spezialisten der Kripo Hof haben umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Am Mittwoch werden noch weitere Spuren in und um das Kinderheim gesichert und ausgewertet.

Außerdem laufen die "umfangreichen Zeugenvernehmungen" weiter. Das erklärten Sprecher von Staatsanwaltschaft Hof und Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch vor Ort.

Mit Informationen von dpa