Panzer-Schulung ukrainischer Kämpfer geht in Grafenwöhr weiter

Auch nach Abschluss eines dreimonatigen Ausbildungsprogramms werden etwa 200 Soldaten aus der Ukraine in Bayern weiter in der Oberpfalz am US-amerikanischen Abrams-Panzer ausgebildet. Wie ein Sprecher der US-Armee auf BR-Anfrage mitteilte, hätte die Gruppe in der letzten Phase des dreimonatigen Ausbildungsprogramms gerade eine Übung auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels absolviert.

31 Abrams-Panzer sollen im Herbst in die Ukraine

Jetzt werden die Soldaten laut dem Sprecher nach Grafenwöhr verlegt, wo sie dann weiter ausgebildet werden. Hintergrund sei ein Ersuchen aus Kiew. Demnach sollen die ukrainischen Soldaten – Zitat – "ihre Bedienungs- und Wartungsfähigkeiten aufrechterhalten" – und zwar so lange, bis die 31 Abrams-Panzer in die Ukraine geliefert werden. Das werde im Herbst der Fall sein. Die weitere Ausbildung in Grafenwöhr werde wohl mehrere Wochen andauern, so der Sprecher der US-Armee.

Schon Tausende Ukrainer in Grafenwöhr ausgebildet

Mehr als 12.000 ukrainische Soldaten wurden seit April 2022 bereits in Grafenwöhr von der US-Armee an insgesamt 36 Waffensystemen ausgebildet, sagte ein Ausbilder zum Stand Juli. Das Training erfolgt im Rahmen der Joint Multi Training Group Ukraine (JMTG-U).

Insgesamt seien seit Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine insgesamt mehr als 70.000 Ukrainer im Ausland ausgebildet worden.