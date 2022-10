Kleinste Jugendherberge Bayerns in Hartenstein wird geschlossen

Die Jugendherberge in Hartenstein im Landkreis Nürnberger Land schließt und zwar dauerhaft. Das hat das Präsidium des Landesverbands Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) beschlossen. Zum 31. Dezember dieses Jahres soll die mit 64 Betten nach eigenen Angaben kleinste Jugendherberge Bayerns dicht machen.

Zum BR Podcast: Jugendherbergen im Wandel der Zeit – RadioReportage

Jugendherberge Hartenstein: Investitionsstau hoch, Gästezahl niedrig

Als Gründe gibt das DJH mangelnde betriebswirtschaftliche Rentabilität und einen "enormen" Investitionsstau an. Bereits seit einigen Jahren habe die Hartensteiner Herberge nur durch innerverbandliche Querfinanzierung geführt werden können. Auch die Nachfrage nach Übernachtungen und Programmen sei schon länger rückläufig, auch vor der Pandemie sei sie niedriger als im Landesverbandsdurchschnitt gewesen, heißt es weiter. Die Jugendherbergen in Pottenstein und Nürnberg zogen deutlich mehr Gäste an.

Sozialplan wird ausgehandelt

Als Landesverband sei man einer Nachhaltigkeit auch im wirtschaftlichen Sinne verpflichtet, auch um andere Herbergen nicht finanziell zu belasten, so der Präsident des DJH Bayern, Klaus Umbach. Aber: "Eine Jugendherberge, die dauerhaft geschlossen werden muss, ist letztlich ein Verlust an pädagogischen Angeboten, Räumen für soziales Lernen und Gelegenheiten für Begegnungen." Es schmerze besonders, wenn ein Haus im ländlichen Raum verloren gehe, weil der DJH gerade dort präsent sein wolle, so Umbach weiter. Die Mitarbeitenden in Hartenstein könnten auf Wunsch in andere Häuser wie zum Beispiel nach Pottenstein wechseln. Zwischen Personalabteilung und Betriebsrat werde in jedem Fall ein Sozialplan ausgehandelt, heißt es vom Verband weiter.

Auch Jugendherberge Landshut schließt

Auch die Jugendherberge in Landshut wird zum Ende des Jahres 2022 schließen. Das beschloss der Landshuter Stadtrat im Sommer. Aus Sicht des Stadtrats sind zu viele Investitionen am Standort im historischen Ottonianum notwendig – die Stadt Landshut ist Träger der Einrichtung. Im DJH Bayern hatte diese Entscheidung massive Kritik und Unverständnis hervorgerufen. Allerdings erklärte die Stadt Landshut, sie wolle sich auf die Suche nach einem neuen Standort für eine Jugendherberge machen.

Noch 52 Jugendherbergen in Bayern

Der DJH Bayern ist derzeit Betreiber und Partner von 52 Jugendherbergen in Bayern, 36 davon betreibt er in Eigenregie, 16 werden durch Partner, wie zum Beispiel Kommunen, unterhalten. Ihre Zahl ist seit dem vergangenen Jahr geschrumpft: 2021 wurden die Jugendherbergen in Lohr am Main, Feuchtwangen und Kehlheim geschlossen. Deutschlandweit gab es im Jahr 2020 438 Jugendherbergen.