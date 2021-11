Osterhofen: Autofahrer kracht in Hauswand

Am Freitagmittag ist ein Autofahrer in Osterhofen im Landkreis Deggendorf von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gefahren. Offenbar hatte der Mann ein gesundheitliches Problem, teilte die Polizei mit. Ganz genau stehe die Unfallursache aber noch nicht fest.

Autofahrer verletzt, aber außer Lebensgefahr

Der Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen mehrere Blumenkübel, eine Ampel und letztlich in das Haus gefahren, in dem sich ein Geschäft befindet. Dessen Inhaber oder Kunden blieben aber unverletzt. Auch Passanten waren zum Unfallzeitpunkt keine auf dem Bürgersteig unterwegs. Der verunglückte Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ist aber außer Lebensgefahr, so der Polizeisprecher weiter.

Sachschaden beträgt mindestens 35.000 Euro

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt mindestens 35.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde gesperrt.