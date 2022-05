Olympisches Dorf in München feiert 50. Geburtstag

Nach den Sommerspielen kam sie ins Studentendorf als Bewohnerin zurück und lernte dort ihren Mann Wolfgang kennen. 1975 zogen die beiden ins sogenannte Oberdorf, also in einen der großen, weißen Wohnblöcke, die oberhalb des Studentenbungalows liegen.

Der Vorteil im Dorf - es gibt keine Autos

Es war die futuristisch anmutende Bauweise des Dorfes, die es ihnen angetan hatte. Wohn-, Verkehr- und Spielbereiche sind voneinander getrennt. Der in den Untergrund verbannte Autoverkehr bietet den Vorteil, dass Fußgänger und Radfahrer an der Oberfläche für sich sind. Außerdem muss man wegen der fehlenden Autos an der Oberfläche keine Angst haben, dass die Kinder unter die Räder kommen. Einzig Parkplätze sucht man im Olympischen Dorf meist sehr lange. Die Balkone und Terrassen in den Wohnungen bieten neben ihrer enormen Größe noch einen weiteren Vorteil, sie sind so gebaut, dass sie vor neugierigen Blicken schützen. Geschäfte und Cafés sind in der zentral gelegenen Ladenzeile untergebracht.

Von außen betrachtet ist der Dorfcharakter nur schwer zu erkennen, doch die Idee, dass die kleinen Fußgängerzonen zum schlendern und plaudern anregen, funktioniert. Durch die besondere Bauweise entstand über die Zeit tatsächlich so etwas wie eine dörfliche Gemeinschaft.

Nach den Spielen stand das Dorf leer

660 Mark Miete zahlten Hülles für ihre erste richtige Wohnung. Was heute lachhaft günstig erscheint, war damals teuer. Leisten konnte sich das frisch verheiratete Paar die Miete nur, weil eine Freundin mit einzog. Allerdings war die Wohngemeinschaft im achten Stock anfangs recht allein. In mindestens fünf Etagen darunter wohnte niemand, erzählt Wolfgang Hülle. Teure Mieten und schlechte Presse, nur wenige zog es ins "Dorf in der Stadt". Das änderte sich erst ab 1975, meint Wolfgang Hülle im Rückblick.