28.09.2021, 15:07 Uhr

Olympiapark München: Nächster Schritt zum Weltkulturerbe

Der Olympiapark in München soll UNESCO-Weltkulturerbe werden – diesem großen Ziel ist die Stadt jetzt wieder ein Stück nähergekommen: Der Freistaat will den Vorschlag an die Kultusministerkonferenz weiterleiten. Trotzdem ist es noch ein weiter Weg.