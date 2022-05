S-Bahn München: Stammstrecke am Wochenende gesperrt

Zwischen Pasing und Ostbahnhof werden wieder umfangreiche Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt. Kunden der Münchner S-Bahn müssen deshalb an diesem Wochenende einmal mehr starke Einschränkungen und Umwege in Kauf nehmen. Die Stammstrecke ist von Freitagnacht (22.30 Uhr) bis Montagfrüh (4.40 Uhr) komplett gesperrt.

Neue Schienen und schönere Bahnhöfe

Hunderte Mitarbeiter werden an der elf Kilometer langen Strecke im Schichtbetrieb im Einsatz sein. Sie schleifen mit Spezialmaschinen die Weichen, tauschen Schienen aus und inspizieren Oberleitungen. Außerdem geht die Modernisierung der unterirdischen Bahnhöfe weiter. Am Marienplatz und am Isartor werden zum Beispiel neue Wand- und Deckenverkleidungen eingebaut. Außerdem kommen die nicht mehr benötigten Aufsichtskanzeln weg. Auch am Rosenheimer Platz werden sie entfernt. Neben den Instandhaltungsarbeiten an der bestehenden Trasse führt die Deutsche Bahn etwa Kabel- und Oberleitungsarbeiten für die zweite Stammstrecke durch.

Alternativangebote der Bahn

Die S-Bahnen-Linien beginnen beziehungsweise enden am Wochenende am Ostbahnhof und in Pasing. Manche Züge werden oberirdisch zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die S 8 umfährt die Stammstrecke über den Südring. Zwischen Pasing und Ostbahnhof sind Busse als Ersatz für die S-Bahnen unterwegs. Fahrgäste können aber auch auf U-Bahnen und Trambahnen ausweichen – der Takt wird teils verdichtet. Die Regionalzüge fahren zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof.

Planungen für nächste Sperrungen

Ab Betriebsbeginn am Montag soll alles wieder planmäßig laufen. Dann sind auf der Stammstrecke wieder mehr als 1.000 Züge am Tag unterwegs – so viele wie sonst nirgends in Europa auf nur zwei Gleisen. Die Planungen für eine Wochenendsperrung haben laut Deutscher Bahn einen Vorlauf von zwei Jahren. Deshalb ist man aktuell schon bei den Vorbereitungen für die Stammstreckensperrungen 2024.