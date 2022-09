Sparen beim Familientag auf der Wiesn

Beim Oktoberfest in München ist am Dienstag – wie übrigens auch am Dienstag nächste Woche – "Familientag". Ein richtiges Schnäppchen ist die Wiesn nie. Aber am Familientag ist manches wenigstens etwas billiger. Von 12 bis 19 Uhr machen viele Fahrgeschäfte Sonderpreise. Auch Bratwurst und Leberkäs gibt es an manchen Buden günstiger. Andere verkaufen Brotzeiten in speziellen "Familienpaketen", so dass man auch da ein wenig sparen kann.

Günstige Preise auf der Oiden Wiesn

Das geht auch an allen Tagen auf der Oiden Wiesn. Die Tickets für Fahrgeschäfte kosten hier ab 1 Euro. Und im östlichen Teil der Theresienwiese gibt es ebenfalls die ganze Zeit das "Familien-Platzl", einen etwas ruhigeren Bereich in einer Seitenstraße. Da kann der Nachwuchs zum Beispiel Karussell fahren oder Pony reiten.

In den Biergarten darf man hier selbst Essen mitbringen. Es gibt eine Mikrowelle, ebenso einen Wickelraum und ein Kinderwagen-Parkhaus. Stichwort Kinderwagen: Die sind auf dem Festgelände an den meisten Tagen erlaubt, aber nur bis 18 Uhr. Und nur bis 20 Uhr dürfen Kinder unter sechs Jahren mit ihren Eltern in die Bierzelte – egal ob mit oder ohne Kinderwagen.