Queen findet nach historischem Ereignis letzte Ruhestätte

Zahlreiche Menschen verfolgen Prozession

Auf den Straßen war die Anteilnahme den Tag über groß: Unzählige Arme hielten Handys in die Höhe, um die feierliche Prozession prächtig gewandeter Militärs, Trommler und Vertreter der königlichen Familie zu filmen, die den Sarg an diesem Tag begleitet. Auch der neue König und Sohn der Queen, Charles III. wirkte ergriffen: Bilder ließen Tränen in den Augen des 73-Jährigen erahnen.

Gottesdienst in der Westminster Abbey

Bereits um die Mittagszeit brachten Sargträger den in die königliche Standarte gehüllten Sarg in die Westminster Abbey. Dort nahmen etwa 2.000 Gästen an einem einstündigen Gottesdienst teil. Gut ein Dutzend Königinnen und Könige, dazu Sultane und sogar der japanische Kaiser Naruhito, der sonst nie an Beisetzungen teilnimmt, waren dabei. US-Präsident Joe Biden war ebenso angereist wie der französische Staatschef Emmanuel Macron und Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er rechne in nicht allzu ferner Zukunft mit einem Besuch des neuen britischen Königs in Deutschland, sagte Steinmeier dem ZDF.

Auch die sechs noch lebenden britischen Ex-Premierminister sowie die amtierende Regierungschefin Liz Truss nahmen an dem Staatsakt teil. Truss übernahm ebenso eine der Lesungen wie die Generalsekretärin des Staatenbunds Commonwealth, Patricia Scotland. Blumenschmuck und Musik waren eigens wegen ihrer Symbolik für die Queen ausgewählt worden.

Gäste singen "God Save the King"

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, erinnerte in seiner Predigt an die viel beachtete Rede der Queen an die Nation während der Corona-Pandemie. Elizabeth II. sprach ihren Untertanen damals Mut zu und sagte: "Wir werden uns wiedersehen." Zum Abschluss des Gottesdienstes ertönte das Signal "The Last Post". Nach zwei Schweigeminuten trug der Dudelsackpfeifer der Queen das Stück "Sleep, dearie, sleep" vor. Schließlich wurde die Nationalhymne in der neuen, männlichen Version "God Save the King" gesungen.

Sarg zieht mit Botschaft von Charles durch London

Nach dem Gottesdienst zog der Leichnam der Queen durch die Stadt: Etliche Soldaten in Galauniform schritten mit dem Sarg an den Stätten von Elizabeths 70-jähriger Herrschaft wie dem Buckingham-Palast vorbei. Viele Uniformen und das Zeremoniell erinnerten viele Betrachter an das einstige britische Empire, das während Elizabeths Regentschaft weiter zerbröckelte.

Ziel war der Triumphbogen Wellington Arch, wo der Sarg in den Leichenwagen umgebettet wurde. Auf dem Sarg thronte den Tag über neben Staatskrone, Reichsapfel und Zepter auch ein persönlicher Brief von Charles an seine Mutter. "In liebevoller und treuer Erinnerung. Charles R." Das "R." steht dabei für Rex, das lateinische Wort für "König".

Blumen für die Queen

Einige Trauernde warfen vom Rand Blumen auf die Straße, als der am oberen Teil verglaste, extra angefertigte Leichenwagen die Königin zum letzten Mal aus der britischen Hauptstadt zur Beisetzung in ihre 35 Kilometer entfernte, geliebte Residenz Schloss Windsor brachte. Wer nicht anreiste, konnte die Trauerfeier übertragen in Kinos, vielen Kirchen und auf Leinwänden an öffentlichen Orten verfolgen. Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands gestorben.