Corona auf dem Oktoberfest: Die wichtigsten Infos

Allerdings sind hier die Erfahrungswerte von anderen großen Volksfesten sehr divers. In Erlangen kam es nach der Bergkirchweih zu einer erhöhten Anzahl von Corona-Patienten – in den Kliniken um Straubing war nach dem Gäubodenvolksfest keine große Veränderung spürbar. In beiden Fällen waren die Krankenhäuser nicht aufgrund der Corona-Patienten überlastet. Allerdings gab es in Erlangen eine erhöhte Anzahl an Corona-Ausfällen unter den Ärzten und Pflegern.

Christoph Spinner sieht darin auch in München das größere Problem – für die Münchner Krankenhäuser, aber auch für andere öffentliche Einrichtungen einschließlich des Rettungsdienstes. Im Kontext des Oktoberfests erwarte man etwa 20 bis 30 Prozent mehr Notfallpatienten – dabei sei im Raum München ohnehin jedes dritte bis vierte Krankenhausbett aufgrund Pflegepersonalmangels nicht mehr betreibbar. In diesem System, welches ohnehin schon auf Überlast laufe, mache sich jeder weitere ausgefallene Kopf bemerkbar.

Virologe Oliver Keppler sprach im Interview mit BR24 Mitte August von einer chronischen Belastung des Gesundheitssystems – abwiegelnde Verweise auf wenig aussagekräftige Inzidenzen oder eine niedrige Anzahl Corona-Intensiv-Patienten nannte er "im besten Fall naiv". Das Personal sei erschöpft. "Operationen werden jetzt schon in einigen Kliniken wieder abgesagt", sagte der Experte. "Das klingt für manche vielleicht abstrakt, aber wenn es einen selbst, Angehörige oder Freunde betrifft, versteht man die Brisanz."

Das Gesundheitsreferat der Stadt München sieht aktuell verschiedene Ursachen eines erhöhten Infektionsrisikos – neben dem Oktoberfest etwa auch das Ferienende mit vielen Reiserückkehrern und das beginnende Schul- und Kita-Jahr. Deshalb werde zusätzlich zu den Risikogruppen insbesondere auch dem medizinischen Personal eine erneute Boosterung mit einem neueren Impfstoff empfohlen, der die aktuell zirkulierenden Varianten besser abdeckt. Auf BR24-Anfrage schreibt eine Sprecherin, dass die Kliniken grundsätzlich für den Herbst auf eine neuerliche Zunahme von Hospitalisierungen durch Covid-19 vorbereitet seien. "Inwieweit das Oktoberfest, dessen Gäste vielfach ja von auswärts kommen, erhebliche Auswirkungen auf die Münchner Versorgungssituation haben wird, lässt sich aktuell nicht beurteilen."

Was können Wiesn-Besucher tun, um sich und andere zu schützen?

Experten und auch das Gesundheitsreferat der Stadt München sehen als wichtigste Maßnahme einen ausreichenden Impfschutz. "Für die Münchner*innen gilt es jetzt, ihren Impfstatus zu überprüfen und sich gegebenenfalls entsprechend der aktuellen STIKO-Empfehlung zeitnah boostern zu lassen", schreibt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Das gelte vor allem für Angehörige von Risikogruppen, etwa Menschen mit Vorerkrankungen, Ältere und deren Haushaltsangehörige. "Mit Blick aufs Oktoberfest sollte vor allem jeder über 60-Jährige noch mal eine Blick in den Impfpass werfen, ob die zweite Boosterung schon erfolgt ist", sagt Christoph Spinner. Diese schützte nachweislich insbesondere auch vor Covid-bedingter Hospitalisierung und Tod, böte also doch noch einen wesentlichen zusätzlichen Schutz.

Soll eine Infektion vermieden werden, empfiehlt das Gesundheitsreferat außerdem das eigenverantwortliche Tragen einer FFP2-Maske. Wer die überfüllten Zelte meidet und stattdessen den Außenbereich des Oktoberfests genießt und beim Anstehen Abstand hält, senkt sein Risiko weiter.

Zum Schutz der anderen Besucher rät das Gesundheitsreferat zu einem freiwilligen Test vorab. Außerdem sollten die Besucher nach der Wiesn ihren Gesundheitszustand für ca. zehn Tage beobachten und bei Symptomen engmaschig testen, damit eine Weiterverbreitung möglichst verhindert wird. Dies gilt insbesondere wieder für Menschen, die viel Kontakt mit Personen aus den unterschiedlichen Risikogruppen haben.

Warum findet das Oktoberfest ohne Corona-Maßnahmen statt?

Das aktuell gültige Infektionsschutzgesetz erlaubt keine behördlichen Auflagen auf kulturellen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest – Zugangsbeschränkungen, verpflichtende Hygienekonzepte und Maskenpflicht sind nach derzeitiger Gesetzeslage also nicht möglich. Laut dem Gesundheitsreferat der Stadt München üben die Schausteller- und Gastronomiebetriebe das Hausrecht auf den ihnen überlassenen Flächen aus. Welche Hygienemaßnahmen ergriffen werden, liege also bei ihnen, sowie natürlich auch bei den Besuchern und Besucherinnen selbst.

Die neue Auflage des Infektionsschutzgesetzes, die am 1. Oktober in Kraft tritt, beinhaltet dagegen die Möglichkeit für die Bundesländer, wieder Maßnahmen anzuordnen – etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen oder Zugangsbeschränkungen zu kulturellen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest.

Laut Peter Inselkammer, Sprecher der Münchner Wiesnwirte, wird es in den Zelten keine Maßnahmen geben. Er begründete diese Entscheidung Anfang September folgendermaßen: "Weil wir keine Maßnahmen sehen, die grundlegend was bringen würden." Man werde alles so handhaben, wie man es den ganzen Sommer über in der Gastronomie getan habe. Schausteller-Sprecherin Yvonne Heckl berichtete, dass zumindest Mitarbeitende regelmäßig getestet würden und auf Wunsch Masken bekämen. Viele Kolleginnen und Kollegen hätten auch Hygienespender angeschafft, die sie nun auch auf der Theresienwiese aufstellen werden.

Sowohl Wiesnchef Clemens Baumgärtner als auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) pochen wenige Tage vor Beginn der Wiesn auf die Eigenverantwortung der Besucher. Baumgärtner sagte im BR24 Thema des Tages: "Wir haben eine klare Gesetzeslage, wir dürfen Volksfeste so feiern." Holetschek äußerte gegenüber dem "Straubinger Tagblatt" und der "Abendzeitung" die Meinung, dass "die Maske auf der Wiesn wenig Sinn mache".

Auch Infektiologe Christoph Spinner meint, dass Maßnahmen wie eine Zugangsbeschränkung auf dem Oktoberfest nicht durchführbar und auch nicht sinnvoll seien. "Insbesondere die Kontrolle, also die Exekution scheint kaum realisierbar, und der Effekt ist vollkommen unklar."

Somit liegt die Entscheidung, wie mit Corona auf dem Oktoberfest umgegangen wird, also tatsächlich bei jedem Besucher und jeder Besucherin selbst.