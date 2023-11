Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

ÖPNV leichtgemacht: Fahrgast-Training für Senioren

Welche Fahrkarte ist die richtige? Welche Linie fährt zum Bahnhof? Wie steigt man mit einem Rollator sicher in den Bus ein? Senioren, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen, konnten in Ansbach an einem sogenannten Fahrgast-Training teilnehmen.