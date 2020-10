Mahnfeuer zum Jahrestag der Eröffnung der Isental-Autobahn

Seit einem Jahr ist die A94 von München bis nach Marktl im Landkreis Altötting durchgehend befahrbar. Die einen sehen in der Isental-Autobahn eine wichtige Verkehrsverbindung in Oberbayern, andere dagegen eine dauernde Lärmquelle. Am Donnerstagabend haben Anwohner bei Dorfen im Landkreis Erding deshalb ein Mahnfeuer entzündet.

Zum stillen Protest kamen an die 100 Teilnehmer – so viele wie die Corona-Auflagen zuließen. Viele postierten sich mit Fackeln direkt am Autobahnzaun.

A94-Anwohner fordern "Wort halten Herr Söder!"

Auf einem Banner stand der Schriftzug "Wort halten Herr Söder!". Denn der Ministerpräsident, so betonten die Anwohner, habe ihnen doch eigentlich Verbesserungen beim Lärmschutz zugesagt. Konkret fordern sie zum Beispiel einen anderen Fahrbahnbelag und "Lückenschließungen" bei Schallschutzwänden.

Gericht kippte Tempolimit

Etwas leiser war es mit dem versuchsweisen Tempolimit zwischen Pastetten und dem Tunnel Wimpasing geworden. Das Verwaltungsgericht hat die Regelung aber aufgehoben: Zuerst müsse die tatsächlich Belastung ermittelt werden.

Warten auf Ergebnisse der Lärmmessungen

Momentan laufen Lärmmessungen an einzelnen Gebäuden. Mit Ergebnissen ist laut Autobahndirektion Südbayern aber erst Anfang des nächsten Jahres zu rechnen.