München hebt Maskenpflicht für Innenstadt wieder auf

Die Maskenpflicht für Teile der Münchner Innenstadt wird ab Freitag wieder aufgehoben. Außerdem dürfen sich in der bayerischen Landeshauptstadt privat, in Lokalen oder im Freien wieder bis zu zehn Personen treffen. Das hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) heute entschieden.

Reiter reagiert damit auf aktuelle Infektionszahlen

Reiter reagiert damit auf den Rückgang der Corona-Inzidenzzahl, die inzwischen seit mehreren Tagen unter dem Signalwert 50 liegt. Das bedeutet, dass es jetzt wieder weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt.

Teilnehmerzahlen für Feiern und Alkoholverbote bleiben bestehen

Unverändert bleibt die Begrenzung der Teilnehmerzahl an privaten Feiern, wie zum Beispiel bei Geburtstagen oder Hochzeiten: "Indoor" sind höchstens 25 und "outdoor" maximal 50 Personen zugelassen.

Private Feiern gelten derzeit als Hauptinfektionsquelle in München. Auch das nächtliche Alkoholverbot am Wochenende an den bekannten "Hotspots" gilt weiter.

Noch unklar, ob Zuschauer beim Bayern-Spiel

Das Spiel der FC Bayern-Amateure am Samstag gegen die SG Dynamo Dresden muss ohne Zuschauer stattfinden. Wie es bei der Begegnung zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC am Sonntag gehandhabt wird, wird am Donnerstag entschieden.

💡 Was bedeutet Sieben-Tage-Inzidenz?

Die Sieben-Tage-Inzidenz zeigt an, wie viele Menschen in einer Stadt oder einem Landkreis in einem Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Um den Wert vergleichbar zu machen, wird er pro 100.000 Einwohner angegeben. Berechnet wird er ganz einfach: Man addiert die täglich gemeldeten Neuinfektionen der vorangegangenen sieben Tage, teilt die Summe durch die Einwohnerzahl von Stadt oder Landkreis und multipliziert dies mit 100.000. Im Mai haben Bund und Länder die Sieben-Tage-Inzidenz als Richtwert für lokale Corona-Maßnahmen festgelegt. In Bayern gibt es einen Frühwarnwert: Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen sollten Städte und Gemeinden Maßnahmen zur Eindämmung überprüfen. Ab dem bundesweiten Grenzwert von 50 Neuinfektionen sollten Lockerungen zurückgenommen werden. (BR24)