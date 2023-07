Oberbayern hilft: Mobile Schule für syrische Flüchtlingskinder

Zurück zur Schule: So heißt das Bildungsprojekt der Hilfsorganisation LandsAid e.V. in Kaufering bei Landsberg am Lech, das in der Türkei geflüchtete Kinder aus Syrien unterstützt. Im Vordergrund steht dabei die Arbeit in den Flüchtlingscamps rund um Izmir im Erdbebengebiet.

Dort leben laut LandsAid rund 150.000 syrische Geflüchtete in den sogenannten wilden Camps rund um die Millionenstadt. 75 Prozent davon seien Frauen und Kinder. Viele der syrischen Kinder gehören der Dom-Minderheit an. Eine Ethnie, bei der Kinder oftmals keine Schule besuchen.

Mobile Lerneinheiten in Flüchtlingscamps

LandsAid schickt in Kooperation mit der Organisation Imece regelmäßig ein Team aus Pädagogen und Pädagoginnen von Camp zu Camp. "Die Menschen werden dort geduldet. Sie kriegen aber kaum staatliche oder offizielle Unterstützung und fallen damit durch alle sozialen Raster", erklärt Andrea Schmelzle von LandsAid e.V.. Die Versorgungssituation sei dramatisch. Daher bietet der Verein den syrischen Flüchtlingskindern vor Ort mobile Lerneinheiten und ein Programm für soziale Bildung an.

Flüchtlingskinder auf die Schule vorbereiten

"Innerhalb von zwei Jahren sollen insgesamt 300 syrische Flüchtlingskinder gezielt auf eine Integration in das türkische Schulsystem vorbereitet werden", sagt Schmelzle. In kleinen Gruppen lernen die Kinder nicht nur die türkische Sprache, sondern auch die Grundkenntnisse der ersten beiden Klassen für die türkische Grundschule. Mit dazu gehören zum Beispiel das Rechnen, Schreiben und Lesen.