Die Mausfotografin "Mausis" Welt - ein putziges Fotoprojekt aus Mittelfranken

"Mausis" Aufstieg als Fotomodell

"Ich saß irgendwann an meinem Schreibtisch und hab gesehen, dass draußen im Garten eine kleine süße Maus vorbeihuscht", erzählt die junge Frau aus Obermichelbach im Landkreis Fürth bei Marcus Fahn am Morgen über den Beginn ihre Foto-Projekts. Weil sie in ihrer Freizeit gerne Tiere beobachtet und fotografiert, entstand die Idee, ihrem kleinen Garten-Mitbewohner "Mausi" den Gartentisch zur Verfügung zu stellen - mit einer Landschaft aus Moos, Ast- und Rindenstücken, in die irgendwann dann auch das erste Zapfenmännchen Einzug hielt.

Wie macht man solche Fotos von Wildtieren?

"Mausi" als Konzert-Pianistin

Weil so eine Maus natürlich gar nicht still hält, macht Jennifer nicht nur Fotos, sondern auch kurze Videos - und baut dazu verschiedenste Requisiten, wie etwa einen Konzertflügel aus Rinde. Und dann ist Warten angesagt. "Bis Mausi zum Flügel kommt, das erfordert schon ein bisschen - aber wenn man sich abends gemütlich in den Garten setzt, ist das ein bisschen wie Mausi-TV", lacht die Mäusefotografin. Denn bei allem Vertrauen - "Mausi" ist trotzdem ein Wildtier. Oder genauer "war" - denn leider ist das Mäuschen mittlerweile in die ewigen Käsejagdgründe eingegangen und hat ihren Model-Job an drei Nachfolger übergeben.