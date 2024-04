Nürnberger Kampagne zu Europawahl - mit Fokus auf Erstwähler

Am 9. Juni 2024 ist wieder Europawahl. Dabei ist die Wahlbeteiligung in der Regel niedriger als bei anderen Wahlen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt Nürnberg die Kampagne "Nürnberg wählt Europa. Wählst du mit?" gestartet.

Die Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg, Andrea Heilmaier, will die Wahl mehr ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger rücken und dadurch die Wahlbeteiligung zu steigern, denn, wie Oberbürgermeister König sagt: "Viele Menschen auf der Welt haben nicht das Recht, frei wählen zu dürfen. Und wir haben das Recht und gehen manchmal gar nicht hin. Und genau da setzen wir an."

Kampagne fürs Wählen soll überall in Nürnberg sichtbar sein

Kernpunkt der Kampagne sei es, allgemeine Informationen über die Wahl den Menschen sprichwörtlich vor Augen zu führen. "Wir müssen auch erklären: Was bedeutet denn eine Wahl? Was bedeutet Europa und sein Recht, hier wählen zu können?", sagt König. Für die breite Öffentlichkeit sind deshalb Spots in allen VAG-Bussen, Bahnen und U-Bahnen im Stadtgebiet geplant. Zudem soll es analoge und digitale Plakate im Stadtgebiet und in den städtischen Einrichtungen geben.

Ergänzend sind zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten geplant. Zum Beispiel der Besuch des Europa-Trucks, ein Europa-Café und Vorträge. Dafür hat die Stadt einen zentralen Veranstaltungskalender geschaffen, auf dem alle Informationen gebündelt werden.

Sorge vor Rechtsrutsch

"Es macht mir schon auch Angst, wenn ich manche Wahlumfragen sehe, die dann auf eine Seite tendieren, besonders bei jungen Menschen", sagt König. Bei der symbolischen U18-Landtagswahl im Herbst 2023 stimmten 15 Prozent der Jugendlichen für die AfD. In Nürnberg selbst wären zwar die Grünen und die Tierschutzpartei in den jeweiligen Wahlkreisen zweitstärkste Kraft geworden. Bayernweit rutschte jedoch die AfD auf Platz 2.

Europawahl erstmals ab 16 Jahren

Für die Europawahl im Juni wurde die Altersgrenze gesenkt. Erstmals dürfen bereits Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Damit sind ca. 9.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger unter 18 Jahren wahlberechtigt.

"Unsere Schulen haben hier eine sehr wichtige Aufgabe, der sie auch gut nachkommen", sagt Cornelia Trinkl, Referentin für Schule und Sport der Stadt Nürnberg. Beispiele seien Schülerparlamente oder die Klassensprecherwahlen, die an einigen Nürnberger Schulen schon mit Wahlkabinen durchgeführt werden. Damit die Lehrer bei der Vermittlung der Europawahl unterstützt werden, hat die Stadt zahlreiche Workshops geplant und Material zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für Rollenspiele im Unterricht. Damit sollen Kinder und Jugendlich von klein auf an Mitbestimmung und Demokratie auch auf europäischer Ebene herangeführt werden.

Europa stärken: EU-Schulprojekt in Nürnberg

"Was ist was Positives? Das Negative spricht sich ganz schnell rum – dass Europa kompliziert ist. Dass Europa nicht mehr einfach ist. Einfache Dinge gibt es nicht. Aber wir müssen erklären, was der Vorteil von Europa ist", sagt König.

Ein Beispiel hierfür ist das EU-Projekt "SchoolFood4Change". In diesem Pilotprojekt bekommen Nürnberger Schulen gesundes und nachhaltiges Essen von Landwirten aus dem Knoblauchsland. Zudem gibt es Schul-Bauernhof-Partnerschaften, Schulgärten und Kochaktionen. Das ist nur möglich durch finanzielle Förderung durch die EU. Auch an solchen Beispielen soll bei den Aktionen der Kampagne vermittelt werden, welche Auswirkungen Europa direkt auf die Menschen in Nürnberg hat.

Social Media: #NürnbergWähltEuropa

Herzstück der Kampagne ist Social Media. Unter dem Hashtag #NürnbergWähltEuropa könne jeder auf Instagram auf die Wahl aufmerksam machen. Dafür gibt es eigens gestaltete Designvorlagen, mit denen der eigene Post aufgehübscht werden kann.

Für junge Wählerinnen und Wähler zwischen 16 und 27 gibt es zudem ein Instagram-Gewinnspiel unter dem Hashtag #WirWählenMit. Drei Gewinner erhalten einen Interrail-Pass, damit sie selbst entdecken können, was Reisefreiheit bedeutet und Europa besser kennenlernen. Für die junge Zielgruppe über 18 Jahren gibt es zudem ein Pubquiz, das in gemütlicher Runde mit Freunden gespielt werden kann. Ziel ist es, Europa und die Wahl positiv in die Lebenswelt junger Menschen zu integrieren.

Nürnberg ist international

"Allein 51 Prozent der Nürnberger haben eine Zuwanderungsgeschichte. Viele Europäer leben in dieser Stadt", sagt Oberbürgermeister König. Auch die will die Stadt in der Kampagne erreichen. Deshalb gebe es alle Informationen auch auf Englisch und in leichter Sprache. Schließlich sollen auch die 54.000 nicht-deutschen EU-Bürgerinnen und -Bürger aus Nürnberg alle Informationen über die Europawahl leicht finden und von ihrem Recht auf Mitbestimmung Gebrauch machen können.