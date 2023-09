Nürnberg sucht neues Christkind: Das sind die Anforderungen

Die ersten Lebkuchen und Dominosteine stehen bereits in den Supermarkt-Regalen und auch bei der Stadt Nürnberg denken die Verantwortlichen schon in Richtung Weihnachten. Denn für den traditionellen Christkindlesmarkt darf eines garantiert nicht fehlen: Das Christkind. Zwei Jahre Amtszeit sind für die aktuelle Würdenträgerin Teresa Windschall vorbei, nun geht es darum, wer ihre Nachfolge antritt.

Selbstbewusst und schwindelfrei

Frauen und Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren können sich bis zum 26. September für das Amt bewerben. Die Bewerberinnen müssen seit längerem im Nürnberg wohnen, wetterfest und schwindelfrei sowie mindestens 1,60 Meter groß sein. Bewerbungen müssen ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und ein Foto enthalten.

Keine Schule, dafür ein voller Terminkalender in der Adventszeit

Neben dem Eröffnungsprolog auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt muss das Christkind in der Adventszeit bis zu 150 Termine wahrnehmen. Dazu gehören beispielsweise Besuche in Alters- und Obdachlosenheimen wie auch in Krankenhäusern und Kindergärten. Die Schule liegt in dieser Zeit auf Eis.

Um das umfangreiche Pensum zu meistern, sollte das künftige Christkind ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringen, empathisch sein und kein Problem damit haben, vor Menschen zu reden, heißt es von der Stadt Nürnberg.

Kindheitstraum unter hoher Belastung

Das scheidende Christkind Teresa Windschall blickte - per Videochat zugeschaltet zu einem Pressetermin der Stadt Nürnberg - am Freitagvormittag sichtlich gerührt auf ihre zweijährige Amtszeit zurück. "Es ist ein Kindheitstraum für mich wahrgeworden", resümiert sie. "Das war die beste Entscheidung überhaupt."

Ihren potentiellen Nachfolgerinnen müsse allerdings bewusst sein, dass das Amt auch eine große Belastung sei. Mehrere Wochen Schule verpasst das Nürnberger Christkind, der Terminkalender ist dafür voll. Das bestätigt auch Christkind-Betreuerin Susanne Randel: "Die Mädchen gehen in der Früh als Christkind aus dem Haus und kommend abends zurück als Christkind, und das 24/7, das ist anstrengend."

Plötzlich Promi: Das Christkind ist VIP

Andreas Franke, Sprecher der Stadt Nürnberg, ergänzt, das künftige Christkind müsse auch mit seiner Prominenz umgehen können. "Das Christkind ist VIP Nummer eins in Nürnberg." Da habe selbst der Ministerpräsident im vergangenen Jahr auf dem Christkindlesmarkt nicht mithalten können. "Alle waren beim Christkind und wollten ein Selfie."

Die zweijährige Amtszeit sei gleichzeitig ein Prozess. Das Amt mache reifer, so Franke. Das bestätigt auch Teresa Windschall. Sie habe bei ihren zahlreichen Terminen alle Facetten des Lebens kennengelernt, die ihr sonst verwehrt geblieben wären, gerade in Alters - und Obdachlosenheimen. Eine Zeit, die sie nicht missen möchte. "Ich kann es nur empfehlen", lautet ihr Fazit.

Bewerbungen bis 26. September möglich

Interessierte können sich bis zum 26. September bewerben, per Einschreiben an das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing, Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg oder per Mail an susanne.randel@stadt.nuernberg.de . Bewerbungen können zudem auch persönlich beim Kommunikationsamt abgegeben werden. Die Stadt Nürnberg weist darauf hin, dass die Anschreiben Angaben zu sämtlichen Bewerbungskriterien enthalten müssen.

Die Entscheidung darüber, wer Nachfolgerin von Teresa Windschall wird, fällt am 30. Oktober. Zuvor wird noch eine Vorauswahl per Online-Voting getroffen, sodass am Ende eine Jury aus sechs Bewerberinnen wählen muss.