"Ein magisches Gefühl": Zum ersten Mal Nürnberger Christkind

Alles funkelt auf der dunklen Holztreppe im Nürnberger Staatstheater: die goldene Krone, die goldenen Flügel und die goldenen Sterne auf dem weißen Kleid. Das alles trägt Teresa Windschall zum ersten Mal. Die 17-Jährige ist das neue Nürnberger Christkind und heute darf sie zum ersten Mal in ihr Kostüm, das sogenannte Ornat schlüpfen.

Alles funkelt

Und nicht nur ihr Gewand, auch ihre Augen funkeln, als Teresa Windschall von ihrem Kostüm erzählt. Zuerst habe sie sich selbst nicht wiedererkannt. "Aber wenn man dann angefangen hat es zu realisieren, dass man das wirklich selbst im Spiegel ist, dann ist das wirklich ein unbeschreiblich schönes und magisches Gefühl“, so das neue Nürnberger Christkind.

Waffenmeister passt die Krone an

Zum Ornat gehören neben dem Kleid auch goldene Flügel, eine blonde Lockenperücke und eine Krone. Diese passt Waffenmeister Peter Hofmann extra an die Kopfform des neuen Christkinds an. Und auch das Kleid wird umgenäht, damit esbei Teresa Windschall perfekt sitzt. Das Highlight an ihrem Kostüm ist für die 17-jährige Schülerin aber etwas Anderes: "Die Sterne! Ich liebe goldene Sterne und die sind auch einfach ein Zeichen für die Magie des Christkinds."