Nürnberg sagt Straßenmüll den Kampf an

Auf dem Gehsteig, am Straßenrand oder in den Grünanlagen. Man muss nicht lange suchen: Müll findet sich quasi überall in Nürnberg. Ebenso wie in anderen Städten. Von arglos weggeworfenen Zigarettenkippen über Verpackungen bis hin zu illegal am Waldrand entsorgtem Sperrmüll. Mit einer Plakatkampagne will Nürnberg jetzt auf das Problem aufmerksam machen. Außerdem soll die Einführung einer Verpackungssteuer geprüft werden.

Nürnberg startet Plakatkampagne "Tatort Straßenmüll"

Auf dem Nürnberger Bahnhofsplatz hat die Stadt Nürnberg eine neue Plakatkampagne vorgestellt. Unter dem Motto "Tatort Straßenmüll" soll auf das Müllproblem aufmerksam gemacht werden. Augenzwinkernd, nicht belehrend, wie Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagt. Auf den Plakaten ist Kabarettist Oliver Tissot zu sehen, der als Kommissar verkleidet Müll aufspürt. An 300 Stellen in der Stadt sollen die Plakate ab kommendem Dienstag (30.05.23) zu sehen sein. Man wolle die Menschen für das Müllproblem sensibilisieren, meint König. Denn trotz aller Anstrengungen: Sauberkeit sei keine Angelegenheit, die die Stadt komplett allein lösen könne.