NS-Zeit: Kinder wurden gezielt ins Ansbacher Anstalt getötet

Es sind Schicksale wie das der zweijährigen Gertrud: Während der Geburt hat sie zu wenig Sauerstoff bekommen und gilt als lernbehindert. Zur Beobachtung landet das kleine Mädchen 1943 in der Heil- und Pflegeanstalt Ansbach. "Gertrud hat sich gut eingewöhnt, sie lacht und scherzt den ganzen Tag", heißt es in einem Schreiben an die Mutter. Wenige Wochen später ist das Mädchen tot. Die Ursache: laut Krankenakte eine masernbedingte Lungenentzündung.

Eltern schöpften keinen Verdacht

Katrin Kasparek, wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Bezirk Mittelfranken, hat sich zusammen mit dem Historiker Mark Deavins durch etliche Krankenakten und Dokumente rund um die Ansbacher Anstalt während der NS-Zeit eingearbeitet. Behandelt wurden dort Patientinnen und Patienten mit körperlicher oder geistiger Behinderung. "Die meisten Eltern haben den Nazis und Ärzten damals geglaubt. Die haben gedacht, mein Kind geht nach Ansbach und in Ansbach haben sie Spezialisten", sagt Mark Deavins, der mit vielen Angehörigen in Kontakt steht.

Lungenentzündung durch Überdosierung herbeigeführt

Über 300 Kinder und Jugendliche nahm die Anstalt zwischen 1941 und Kriegsende auf. 187 von ihnen starben. Oft war die Todesursache, wie im Fall der kleinen Gertrud, eine angebliche Lungenentzündung. Mark Deavins und Katrin Kasparek gehen davon aus, dass diese aber oft ganz bewusst herbeigeführt worden ist. "Die Kinder und Jugendlichen, die hier getötet wurden, wurden mit dem Medikament Luminal getötet", so Katrin Kasparek. Ein Beruhigungsmittel, das bei Überdosierung zur Atemlähmung und somit dem Tod führt.

"Idiotisches Kind mit leerem Blick"

Wahrscheinlich wurde letztendlich auch Gertrud mit Luminal getötet, davon gehen die beiden Wissenschaftler aus. Während die Eltern des Mädchens in den Wochen zuvor mit positiven Berichten ruhiggestellt werden, wird in der Krankenakte vermerkt: "idiotisches Kind mit leerem Blick". Einige Wochen nach der Einlieferung findet sich dann der Vermerk, das Mädchen sei an einer maserbedingten Lungenentzündung gestorben.

"Todesermächtigungen" aus Berlin

Für das gezielte Töten sprechen viele Indizien: So bestellte der Anstaltsleiter Hubert Schuch enorme Mengen Luminal nach. Allerdings nicht wie üblich in den Apotheken, sondern direkt beim Reichsausschuss in Berlin. Von dort gingen rund 80 sogenannte "Todesermächtigungen" ein – der gezielte Auftrag, bestimmte Kinder mit Einschränkungen zu töten. Dass das Personal diese auch umsetzte, belegen Quittungen für Sonderzahlungen, die die Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger direkt aus Berlin erhielten.

Sterblichkeit sank während Urlaub der Ärztin

Neben dem Anstaltsleiter Herbert Schuch war die Ärztin Irene Asam-Bruckmüller, die Leitung der Ansbacher "Kinderfachabteilung", eine der Schlüsselfiguren. Sie war behandelnde Ärztin bei vielen der verstorbenen Kinder. Als die Mutter von zwei Töchtern in eine mehrmonatige Arbeitspause ging, ging auch die Sterberate in der Anstalt deutlich zurück.