Nördlingen: Jugendliche prügeln einen Mann krankenhausreif

Heute Nacht gegen 3 Uhr haben Jugendliche laut Polizei auf einen 55-Jährigen in der Fußgängerzone in Nördlingen eingeschlagen und ihn getreten, als er am Boden lag. Das Opfer hatte nach Polizeiangaben zuvor gesehen, wie die Jugendlichen einen großen Schirm einer Bücherei zerstört haben. Dann folgte der 55-Jährige den Jugendlichen. Daraufhin griffen die jungen Leute den Mann an. Er erlitt Prellungen und Hämatome am ganzen Körper. Anschließend flüchteten die Täter.

Polizei trifft auf Gruppe betrunkener junger Männer

Passanten fanden den Mann und informierten den Rettungsdienst. Die Helfer versorgten den 55-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei ihrer Fahndung trafen die Polizisten auf eine Gruppe alkoholisierter junger Männer. Ob das tatsächlich die Gruppe mit den Tätern war, ist noch nicht geklärt.