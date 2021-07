Nicht nur Kartoffeln: Landkreis Cham fördert regionales Gemüse

Auf dem "Lenznhof" im idyllischen Weiler Schäferei wachsen seit 30 Jahren Kartoffeln. Jetzt baut die Familie auf 0,2 Hektar Fläche auch Zwiebeln, Radieschen, Salat, Gelbe Rüben, Rote Beete und Brokkoli an - im vergangenen Jahr noch etwas weniger Gemüsesorten, heuer schon mehr. "Für uns ist das alles Neuland. Es ist interessant, wenn man so was ausprobiert und es funktioniert. Das spornt uns an", sagt Landwirt Raphael Albrecht.

Landwirte verzichten auf Pestizide und Pflanzenschutzmittel

Das Unkraut wird mit einer Hacke von Hand gejätet oder mit einem kleinen Hackgerät am Traktor. Auf Pflanzenschutzmittel verzichtet die Familie. Beete mit Kohlarten werden lieber mit einem Vlies abgedeckt, um sie so zum Beispiel vor der Rettichfliege zu schützen. Wenn doch mal ein Schädling eingefallen ist, ackert man das beschädigte Gemüse lieber ein, als Pestizide zu spritzen.

Telefonischen Rat darf sich Familie Albrecht, wie alle sieben Landwirte, die bisher im Landkreis Cham bei dem Projekt mitmachen, kostenlos bei einem erfahrenen Bio-Gemüsebauern im Landkreis holen. Die Jungpflanzen zieht eine Biogärtnerei im Landkreis vor und für die direkte Aussaat hat der Maschinenring eine Gemüse-Sämaschine angeschafft, die man sich ausleihen kann.

Projekt "Digitaler Landgenuss" im Landkreis Cham

Damit hatte sich der Landkreis Cham erfolgreich beim Förderprogramm "Heimat 2.0" des Bundesinnenministeriums beworben. Kooperationspartner ist der schon länger bestehende Verein "LandGenuss Bayerwald". Ziel der Initiative ist es, mehr regionale Lebensmittel zu erzeugen, Transportwege zu verkürzen und die Vermarktung in der Region zu fördern. Neben den Betrieben, die hier schon länger Gemüse anbauen, machen bisher sieben neue Landwirte mit, die sich das vorher nicht zugetraut haben.

Nicht nur Kartoffeln wachsen in der Oberpfalz gut

Und es sollen noch mehr werden. Denn die Oberpfalz ist besser geeignet als man denkt, sagt Landwirt Albrecht: "Kartoffeln wachsen bei uns sowieso gut. Beim Gemüse, zum Beispiel bei Gelben Rüben, hatten wir Bedenken, dass die wegen des steinigen Bodens nicht gerade, sondern krumm wachsen. Aber die Leute kaufen sie trotzdem, weil sie gut schmecken."

Seine Frau Julia pflichtet ihm bei: "Wir haben vielleicht nicht die fruchtbaren Böden wie im fränkischen Knoblauchsland, und auch nicht die Wärme. Aber die klassischen Gemüsesorten wachsen auch bei uns gut. Man kann vielleicht nur keine tropischen Sorten anbauen." Das Gemüse reife zum Teil später als in wärmeren Gegenden und brauche manchmal etwas länger zum wachsen. Aber dann warten die Kunden eben, heißt es im "Lenznhof".