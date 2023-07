Eichstätterin Bauernfeind gewinnt fünfte Tour-Etappe

Der Sieg auf dem über 126,1 Kilometer langen Abschnitt von Onet-le-Chateau nach Albi ist der bisher größte Erfolg in der Karriere der Oberbayerin. Zweite wurde die Schweizerin Marlen Reusser vor Liane Lippert (Friedrichshafen).

"Ehrlich gesagt kann ich es nicht glauben. Es ist einfach unglaublich", sagte Bauernfeind, die sich rund 30 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt hatte: "Alle haben mich unterstützt. Es war eine unglaubliche Teamleistung. Wir mussten die erste Gruppe verfolgen, weil wir nicht dabei waren. Dann lag es an mir. Ich habe attackiert, und es hat geklappt."

Deutsche Etappensiegerinnen: Erst Lippert, jetzt Bauernfeind

Im Gesamtklassement verbesserte sich Bauernfeind auf Rang neun und liegt nun 1:38 Minuten hinter der belgischen Gesamtführenden Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), die mit dem Hauptfeld ins Ziel kam und das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigte.

Erst am vergangenen Montag hatte die deutsche Straßenmeisterin Lippert (Team Movistar) auf der zweiten Etappe den ersten deutschen Sieg bei der Neuauflage der Frauen-Tour geholt.

Die zweite Ausgabe der im Vorjahr wieder ins Leben gerufenen Frauen-Tour endet nach acht Teilstücken am kommenden Sonntag in Pau, am Tag zuvor führt der wohl entscheidende Tagesabschnitt auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet.