Neuhauser Realschüler machen "Geschenk mit Herz"

Seit 13 Jahren engagiert sich die Maria-Ward-Realschule in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau bei der Aktion "Geschenk mit Herz" der Hilfsorganisation Humedica - so wie viele andere Schulen. Sinn der Aktion: Kindern in ärmeren Ländern an Weihnachten eine ganz besondere Freude machen. 500 Pakete will die Neuhauser Schule in diesem Jahr schaffen.

In den Paketen: Stofftiere, Süßigkeiten und mehr

Der logistische Aufwand ist groß: Klassenzimmer werden in Packstationen umgewandelt, Hunderte Kartons müssen besorgt und mit Geschenkpapier eingeschlagen werden, Schülerinnen und Schüler der 8. und 7. Jahrgangsstufe machen sich dann ans Verpacken.

In die Schachteln kommen beispielsweise Spielsachen, Stofftiere, Hygieneartikel, Schreibsachen und Süßigkeiten. Alles spendiert von Sponsoren aus der Region beziehungsweise gekauft von Geldspenden. Der Schulzahnarzt zum Beispiel hat 100 Zahnbürsten, ein Supermarkt jede Menge Süßigkeiten zur Verfügung gestellt. Ein Lkw bringt die weihnachtliche Ladung dann zu bedürftigen Familien in Osteuropa, zum Beispiel in Moldawien, Rumänien oder Albanien.

Freiwillig und mit viel Herz dabei

Die jungen Helfer der Maria-Ward-Realschule sind freiwillig und mit großem Eifer dabei. Nouren (13): "Das macht viel Freude, zu wissen, dass andere an unseren Geschenken eine Freude haben." Und Simon (13) meint: "Die ärmeren Leute freuen sich an Weihnachten wahrscheinlich ganz besonders, wenn sie unsere Pakete aufmachen dürfen."