Päckchenaktion Geschenk mit Herz: Verschenken Sie Freude!

Wer zu Weihnachten nicht nur seine Liebsten beschenken, sondern auch einem Kind in Not eine Freude bereiten will, ist beim „Geschenk mit Herz“ genau richtig. Hier finden Sie alle Informationen zur Weihnachtspäckchenaktion.

Mehr als 100.000 Kindern vor allem in Ost- und Südosteuropa konnte die Aktion der Hilfsorganisation humedica, die von Bayern 2 und Sternstunden unterstützt wird, letztes Jahr eine besondere Freude bereiten. Trotz der Coronapandemie findet die Aktion auch heuer wieder statt. Die Pandemie hat die Schere zwischen Arm und Reich in vielen Regionen noch weiter geöffnet. Besonders die Ärmsten leiden unter den Folgen. Mit einem Geschenk mit Herz können Sie einem dieser Kinder an Weihnachten eine große Freude machen.

Über 1700 Sammelstellen in Bayern

Sie können einen Schuhkarton mit schönen und nützlichen Geschenken für Kinder packen, wie etwa Schulhefte, Spielsachen oder Anziehsachen, und bis zum 15. November 2020 bei einer der über 1700 Sammelstellen in ganz Bayern abgeben. Alle Sammelstellen finden Sie hier.

Videoaktion: Zeigen Sie uns, was Sie einpacken!

Wir sind neugierig, welche schönen Geschenke Sie sich einfallen lassen. Und wollen gern noch mehr Menschen dazu motivieren, bei unserer Aktion mitzumachen. Schicken Sie uns ein kurzes Handyvideo, in dem Sie sich mit Namen und Heimatort vorstellen und uns beim Packen zugucken lassen. Mit den eingesandten Videos bewerben wir die Aktion auf Social Media.

Zeigen Sie uns, was in Ihr Geschenk hinein kommt!

Päckchen packen – so geht’s:

1. Schuhkarton bekleben: Den Schuhkarton mit buntem Geschenkpapier oder Stickern bekleben. Achtung: Der Deckel sollte separat beklebt und abnehmbar sein, da die Zollbehörden immer wieder die Päckchen einsehen wollen.

2. Entscheiden, an wen das Päckchen gehen soll: Hier finden Sie einen Coupon zum Herunterladen, auf dem Sie ankreuzen können, ob das Geschenk an einen Mädchen oder einen Jungen gehen soll und wie alt der oder die Beschenkte sein soll. Übrigens: Jungen zwischen 11 und 14 Jahren werden am seltensten beschenkt.

3. Mit Inhalt füllen: Bitte mindestens einenGegenstand aus den folgenden Kategorien auswählen: Spielsachen, Schulhefte, Schreibwaren, Süßigkeiten, Körperpflegemittel, Zahnpflegeartikel, Kleidung und einen individuellen Gruß wie eine Karte oder ein Foto. Gerne dürfen auch andere schöne Dinge eingepackt werden: Haarspangen, Farbkästen, Malbücher und alles andere worüber sich Kinder freuen. Bitte achten Sie darauf, dass die Sachen neu oder neuwertig sind. Was nicht hinein sollte: Andere Lebensmittel, deutschsprachige Bücher oder Zeitschriften, Tonträger, Schuhe, Zerbrechliches und Kriegsspielzeug.

4. Päckchen verschließen: Bitte mit Gummibändern, damit es am Zoll leicht zu öffnen ist.

5. Päckchen abgeben: Bis zum 15. November bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe.

Weitere Infos zum Päckcheninhalt finden Sie hier.