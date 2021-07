Neues Ticketsystem im Augsburger Nahverkehr in den Startlöchern

Einfach einsteigen und dann zum günstigsten Preis mitfahren - das soll im Augsburger Nahverkehr demnächst möglich sein. Ohne das Tarifsystem zu studieren, ohne mühsam nach dem preiswertesten Ticket zu suchen. Sobald die App in den App-Stores verfügbar ist, kann es damit losgehen. Voraussichtlich ab Donnerstag wird es so weit sein.

Flexible Alternative zum Abo

Die Stadtwerke nennen das die "Bestpreis-Garantie". Die neue BiBo-App - für "Be In/Be Out"- kombiniert dabei Einzelfahrschein, Streifenkarte, Tages-, Wochen- oder Monatskarte. Teurer als eine Monatskarte kann der ÖPNV laut SWA nicht werden, nur günstiger. "Für alle, für die sich ein dauerhaftes Abo nicht rentiert, ist das eine einfache Möglichkeit, den Nahverkehr zu nutzen, ohne sich mit dem Tarifsystem befassen zu müssen", sagt SWA-Geschäftsführer Walter Casazza.

Bezahlt wird nur, was tatsächlich gefahren wurde

Ziel ist also der einfache Zugang zu Bus und Straßenbahn für alle - gerade in Corona-Zeiten. Laut SWA bietet sich die BiBo-App besonders für Menschen an, die wegen Kurzarbeit oder Homeoffice nicht wissen, wie oft sie in den kommenden Wochen Bus und Tram fahren werden. Sie bezahlen am Monatsende mit der App nur das, was sie tatsächlich gefahren sind. Die Anwendung soll für die Abrechnung nicht nur die zurückgelegten Wegstrecken über Zonengrenzen erkennen, sondern auch Kurzstrecken und die kostenlose Cityzone in Augsburg.

Aktives Ein und- Auschecken

Zum Start ist BiBo nur in den Bussen und Straßenbahnen der SWA verfügbar. Eine Ausweitung auf das gesamte Verbundgebiet des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV) mit allen Partnerunternehmen und den Bahnen ist laut Verkehrsunternehmen geplant. Die völlig automatische Erkennung von Ein- und Ausstiegen ist derzeit aber noch nicht möglich. "Wir haben die App zwar über ein Jahr ausgiebig getestet, die Erkennung funktioniert aber noch nicht vollständig fehlerfrei", erklärt SWA-Geschäftsführer Walter Casazza. Die künstliche Intelligenz im Hintergrund müsse noch mehr typische Bewegungsmuster von Bus- und Tramfahrten lernen. "Wir gehen davon aus, dass in wenigen Monaten auch das reibungslos klappt”, so der Geschäftsführer. Bis dahin müssen sich die Nutzer auf der App aktiv einchecken und beim Aussteigen wieder auschecken.

365-Euro-Ticket ab 1. August

Einfacher wird die Nutzung von Bus und Tram auch für Schüler und Auszubildende. Für sie führt der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) zum 1. August 2021 ein 365-Euro-Ticket ein. Mit dem Ticket darf man ein Jahr lang beliebig viel mit sämtlichen Verkehrsmitteln im gesamten AVV-Verbundgebiet unterwegs sein. Nach Angaben des Verkehrsverbundes wird es das Ticket im Rahmen eines vom Freistaat Bayern gestützten Pilotprojekts vorerst bis zum Sommer 2023 geben. Nutzen können es Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende mit Wohn- oder Ausbildungsort im Bereich des AVV. Mit dem 365-Euro-Ticket will der Verkehrsverbund junge Fahrgäste für den ÖPNV gewinnen. Der AVV rechnet damit, dass seine Einnahmen durch das neue 365-Euro-Ticket um 11,3 Millionen Euro im Jahr sinken. Zwei Drittel davon ersetzt der Freistaat.