Neues Oktoberfest-Plakat: Ein Münchner im Wiesn-Himmel

Das Motiv für das offizielle Oktoberfest-Plakat 2022 wirkt melancholisch und hoffnungsfroh: Engel Aloisius, der Münchner im Himmel, steht Hand in Hand mit dem Münchner Kindl in einem leeren, von Sonne durchfluteten Wiesn-Zelt.

Sieger-Entwurf zeigt Vorfreude aufs Oktoberfest

Der Sieger-Entwurf stammt von Leo Höfter aus München. Er ist eigentlich Mathematiker und hat 2021 seinen Master in Finanz– und Versicherungsmathematik gemacht. In seinem Entwurf, sagte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, sei die Vorfreude auf das Fest nach zwei Jahren Stillstand eingefangen.

Die Jury lobte, das Bild spiegle die Magie des Augenblicks wieder. Und wer schon einmal vor Wiesn-Beginn in einem leeren Festzelt war, der kennt diese zauberhafte Stimmung der Vorfreude auf das größte Volksfest der Welt, das sich trotz Kritik und Bierkonsum versucht, etwas wie eine Seele zu erhalten.

Als Preis bekommt der Münchner Plakatdesigner 2.500 Euro und die Ehre, dass sein Entwurf T-Shirts, Bierkrüge, Schnapsstamperl und vieles mehr ziert – und nun das offizielle Aushängeschild ist.

War Aloisius auf der Wiesn?

Der Engel Aloisius stammt aus der Erzählung "Ein Münchner im Himmel" von Ludwig Thoma. Der Dienstmann Alois Hingerl kommt nämlich nach seinem Ableben in den Himmel. Allerdings langweilt ihn das so sehr, dass er sich, mittlerweile Engel Aloisius, beim Austragen einer göttlichen Botschaft an die Bayerische Staatsregierung verfliegt und im Hofbräuhaus an seinem Stammplatz landet und dort auch bleibt. "Und so wartet die Bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen", heißt es bei Thoma.

Auf der Wiesn war Aloisius also nicht. Aber seit 1992 schwebt er als Figur am Dachhimmel des Hofbräu-Festzelts, vielleicht ja auch wieder dieses Jahr.