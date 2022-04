Neues Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine in Riem

Manche bleiben, viele wollen weiterreisen

Im Lauf der vergangenen Woche sind 4.700 Geflüchtete aus der Ukraine am Hauptbahnhof angekommen. Ein Teil der Ankommenden bleibt in München. Viele reisen aber nach Angaben der Stadt auch eigenständig in andere Städte weiter, und ein Teil werde in Unterkünfte in Landkreise weitergeleitet. In den Interimsunterkünften der Stadt selbst sind sind derzeit rund 2.200 Bettplätze belegt und noch ebenso viele frei. Rund 650 Personen befinden sich in Quarantäneunterkünften.

Neben der Messe und den Isolationsunterkünften betreibt die Stadt auch Unterkünfte in der Ruppertstraße, der Görzerstraße und der Neuherbergstraße. Im "Stand-by-Betrieb" sind derzeit die Unterkünfte in der Bergsonstraße, der Astrid-Lindgren-Straße, am Marsplatz und in der Riesstraße. Die Unterkunft in der Schleißheimerstraße wurde geschlossen.