Nest-Umzug: Gebirgsstelzen brüten in Wertstoff-Container

Eigentlicher Lebensraum: an fließendem Gewässer

Wie der NABU in einem Vogelporträt zur Gebirgsstelze schreibt, ist der Singvogel, die europäische Stelzenart, die "am meisten an Gewässer gebunden" ist. Er bevorzuge "schnell fließende kleine Flüsse und Bäche in einem naturnahen Zustand mit viel Geröll." Und normalerweise brüte die Gebirgsstelze auch an den Ufern fließender Gewässer, so die Naturschützer.

Typische Merkmale sind unter anderem die gelbe Bauchseite des Vogels und der extrem lange, häufig wippende Schwanz. In Deutschland ist die Gebirgsstelze eine relativ weit verbreitete Art und gilt nicht als gefährdet.