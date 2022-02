"Nessie" in Regatta-Anlage bei München: Großer Waller gesichtet

In der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim bei München kann man zahlreiche Fische beobachten, kleine und große. Wer Glück hat, sieht auch einen ganz Großen: einen offenbar zwei Meter langen und 90 Zentimeter breiten Wels, auch Waller genannt. Entdeckt haben ihn Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei bereits Anfang des Jahres. Sie hatten mit Sonar das Gewässer durchmessen.

Polizei entdeckt großen Waller bei Übung

Die Polizeitaucher werden bei ihrer Suche nach Vermissten gelegentlich von Kollegen unterstützt, die Sonarmessungen der Gewässer vornehmen. Dabei werden Gegenstände unter Wasser mithilfe von ausgesandten Schallimpulsen geortet. Um das zu üben, eignet sich die Olympia-Regattastrecke in München hervorragend, wie Polizeisprecher Markus Kern erklärt: Denn die Messungen funktionierten nur bei bestimmten Gewässern, die ziemlich gerade sind. Das Schilf darf auch nicht zu hochgewachsen sein, eben wie in dem künstlich angelegten rechteckigen und 2,2 Kilometer langen See in Oberschleißheim.

Nach einer dieser Übungen hatten die Beamten die Bilder ausgewertet und dabei etwas Großes festgestellt. Das könne nur ein Waller gewesen sein, so Kern. Um ganz sicher zu sein, bräuchte es allerdings noch weitere Messungen.