Glückstag an der Würm: Drei riesige Waller in einer Stunde

Seltenes Anglerglück

Als Christian Geuß und sein Freund den ersten Waller herausgeholt hatten, schauten sie sich nochmal die Fundstelle an: "Plötzlich waren da dann noch drei weitere Waller. Die sind dann wohl wach geworden und raus gekommen. Vier kapitale Waller!" Offensichtlich hatten die beiden genau die Höhle gefunden, in der die Waller sich aufgehalten hatten.

"Ich glaube, so etwas in der Jahreszeit und dann auch noch drei Stück in so einer Größe – das ist wirklich selten der Fall. Das war schon etwas Besonderes“, berichtet der Hobbyangler weiter über diesen außergewöhnlichen Tag.

Waller filetiert und eingefroren

Drei der insgesamt vier Waller konnten Christian Geuß und sein Freund fangen. Alle drei holten sie aus dem Wasser.

Ab einer gewissen Größe, so heißt es, schmecken Waller nicht mehr so gut. Christian Geuß ist gespannt ob das stimmt. Einen Teil des Fischs will er räuchern. Den Großteil der Filets hat er aber eingefroren.

Waller verstecken sich normalerweise tagsüber

Dass man Waller tagsüber sieht, sei eher selten, erklärt Christian Geuß. Waller verstecken sich normalerweise in ihrem Bau und sind im Winter eher träge. Das liegt an der niedrigen Wassertemperatur und daran, dass sie überwiegend von ihren Fettreserven leben.

Wallerfang wichtig für Fischbestand

Dass die drei riesen Waller nun aus der Würm herausgefischt worden sind, sei nicht schlimm, sagt Geuß. Die großen müssten ohnehin abgefischt werden, denn "bei uns an der Würm fressen die Waller sonst den Besatz von Forellen und Saiblingen.“

Das bestätigt auch Franz Geiger, Präsident des Oberbayerischen Fischereiverbands. Wegen der Klimaerwärmung würden sich Waller seit Jahren stark vermehren. In der Würm seien sie besonders häufig vertreten. Und weil Waller Raubfische sind, gefährden sie die anderen Fischarten.

Waller aus der Würm zu fischen, sei also in Ordnung, sagt Franz Geiger. Dass Christian Geuß es geschafft hat, jetzt im Winter gleich drei Waller innerhalb einer Stunde herauszufischen, sei aber in der Tat außergewöhnlich.