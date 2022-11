LBV stellt Strafanzeige wegen Naturzerstörung im Rappenalptal

Der LBV hat wegen des Ausbaggerns und Begradigens des Rappenalpbachs in den Allgäuer Hochalpen Anzeige erstattet. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) will damit erreichen, dass die Verantwortlichen für diesen unrechtmäßigen Eingriff zur Rechenschaft gezogen werden. "Verstöße gegen naturschutzrechtliche Verordnungen sind kein Kavaliersdelikt und müssen konsequent strafrechtlich geahndet werden", so der LBV-Geschäftsführer Helmut Beran.

LBV fordert Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Geldstrafe

Neben der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes fordert der LBV Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie eine empfindliche Geldstrafe. Der Naturschutzverband hofft, dass vom Rappenalpbach eine Signalwirkung ausgeht. Derartige Verstöße sollten seiner Ansicht nach in Zukunft nicht mehr vorkommen, damit die Schönheit von Bayerns Natur nicht noch weiter zerstört werde.

Durch das Ausbaggern und Kanalisieren des Rappenalpbachs auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern sei der Bach über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte massiv geschädigt, heißt es in der Mitteilung weiter. Seltene Tier- und Pflanzenarten hätten ein bedeutendes Ökosystem verloren, so der LBV-Geschäftsführer Helmut Beran. Der zerstörte Bereich des Rappenalpbaches sei als wertvoller Lebensraum besonders geschützt gewesen, sowohl als deutsches Naturschutzgebiet als auch als europäisches FFH-Schutzgebiet.

Bachlauf womöglich für immer zerstört

Der betroffene Bereich des Baches ist der Einzige, der bisher weitläufige Schotterfluren und einen mäandernden Wasserlauf aufwies. Für den LBV ist klar, dass durch die vorgenommenen Arbeiten die wasserführende Schicht der Gewässersohle so beschädigt wurde, dass das Wasser jetzt im Untergrund versickert und der Bach deshalb abschnittsweise trockengefallen ist. "Ob sich diese Schäden jemals wieder beheben lassen, ist fraglich", betont Helmut Beran.

Freiheitsstrafe von mehreren Jahren möglich

Wie ein solches Delikt bestraft werden kann, ist nach Recherchen des BR unter anderem im Strafgesetzbuch unter Paragraph 329 zur Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete geregelt. Laut Absatz 3 könnte den Verantwortlichen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren drohen. Wie hoch die Strafe für die Verantwortlichen im Fall des Wildbaches genau ausfallen wird, lässt sich aber nur schwer abschätzen oder mit anderen Fällen vergleichen.

"Es gibt es nur eine Handvoll gerichtlicher Entscheidungen", erklärt der Umweltrechtsprofessor Prof. Holger Kröninger von der Hochschule Trier-Birkenfeld. Neben der Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete könnten die Verantwortlichen auch gegen das Wasserhaushaltsgesetz verstoßen haben. In diesem Fall droht eine Geldbuße bis zu 50.000 Euro. Über die Höhe des Bußgeldes im Fall des Wildbaches im Allgäu will Kröninger keine Prognose anstellen, aber es sei "schon ein eklatanter Eingriff in das Gewässer und in die naturschutzrechtliche Umgebung, sodass man sich da doch im oberen Rahmen der zulässigen Strafen bewegen kann".

Vor knapp zwei Wochen hatte der Bund Naturschutz mitgeteilt, dass der Wildbach im Rappenalptal im Oberallgäuer Naturschutzgebiet illegal begradigt und dabei völlig zerstört worden sei.