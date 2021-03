Naturschutz am Chiemsee immer noch ohne Plan

Die EU-Kommission hat Deutschland im Februar wegen jahrelanger Verstöße gegen geltendes Naturschutzrecht verklagt. Es geht um den Umgang mit schützenswerten FFH-Gebieten, den sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Gebieten. In diesen Zonen sollen Arten und Lebensräume erhalten werden. Aber nach Jahrzehnten fehlen auch in Bayern für viele FFH-Gebiete die konkreten Erhaltungsziele. Deshalb muss Bayern jetzt zügig Erhaltungsmaßnahmen für FFH-Gebiete umsetzen, denn durch die Klage drohen hohe Strafzahlungen.

Chiemsee: FFH-Gebiet ohne Plan

Doch für den Chiemsee und seine Feuchtgebiete als wertvolle Lebensräume für Wasser- und Watvögel gibt es noch keinen Plan. Gleichzeitig ist der Chiemsee eines der größten Tourismusziele in Deutschland. Hohe Besucherzahlen belasten unweigerlich das Ökosystem.

Besonders schützenswert ist laut Bund Naturschutz das Mündungsdelta der Tiroler Achen, wo Vögel in Ruhe brüten sollen. Doch der Fluss schiebt sein Geröll immer weiter in den See hinein, sodass die Verlandungszone wächst und die alten Signalbojen auf dem See zu nah an das Delta heranrücken.

Sabine Pröls vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) beobachtet das schon seit mehreren Jahren mit Sorge. "Wenn die Kette nicht verlegt wird, wird die Verlandung über die Bojenkette reichen und Wassersportler können ganz legal ins Achendelta hineingehen“, sagt sie. Bereits 2016 hat sich der LBV an die Regierung von Oberbayern gewandt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Denn wenn Wassersportler an Land gingen, störten sie seltene Vögel bei der Aufzucht oder Fische beim Laichen.

Mückenbekämpfung mit BTI erfolgt auch in Schutzgebieten

Ungeklärt bleibt weiterhin, wie es am Chiemsee mit der umstrittenen Mückenbekämpfung mit dem Eiweißstoff BTI weitergeht. Denn nach starken Regentagen im Sommer schlüpfen Milliarden Stechmücken in den Überschwemmungsgebieten. Um den Besuchern die juckenden Stiche zu ersparen, verteilt ein Hubschrauber bei bestimmten Wetterbedingungen den Eiweißstoff über den Brutgebieten, aber auch über den Schutzgebieten.

Oberbayern hat die größten und meisten FFH-Gebiete

Im bayerischen Vergleich liegen in Oberbayern die größten und meisten FFH-Gebiete. Die Regierung von Oberbayern bewertet ihren Fortschritt bei der Umsetzung der Habitat-Richtlinie positiv. "In Oberbayern sind von insgesamt 140 FFH-Gebieten mehr als zwei Drittel der FFH-Managementpläne fertig gestellt“, heißt es in der Antwort auf BR-Anfrage. Der Rest sei aktuell noch in Bearbeitung. Bei einem Teil der Gebiete lägen Managementplan-Entwürfe vor.