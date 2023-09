Nahe Oktoberfest: Stromausfall in München

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Geschätzt einige hundert Haushalte in den Stadtteilen Sendling und Ludwigsvorstadt waren am Dienstagmittag von einem Stromausfall betroffen. Auch Verkehrsampeln waren gestört. Es gibt bereits Spekulationen, was die Ursache gewesen sein könnte.