So haben sich die Feiertage auf die Infektionswelle ausgewirkt

Da in Deutschland nicht mehr flächendeckend getestet werde, lässt sich nicht genau feststellen, wie viele Personen an welcher Atemwegsinfektion leiden, sagt Infektiologe Spinner. Die Symptome seien bei Reno-Viren, Sars-CoV-2, Influenza oder RSV-Infektionen ähnlich. Durch zufällige Stichproben von Patientinnen und Patienten, die bei Ärztinnen und Ärzten behandelt werden, könne man aber sehen, dass der Anteil an Covid-Diagnosen um die 20 Prozent liegt. "Jede vierte bis fünfte Atemwegsinfektion ist derzeit durch Sars-CoV-2 verursacht. Typischerweise nimmt Anfang Januar der Anteil an echten Influenza-Infektionen zu. Und das ist jetzt auch der Fall."

Infektiologe Salzberger aus Regensburg macht ähnliche Beobachtungen: "Wir haben tatsächlich schon in den letzten zwei Wochen von 2023 häufiger Influenza gesehen. Mittlerweile ist es das am häufigsten nachgewiesene Virus bei akuten Atemwegsinfektionen."

Influenza- und RSV-Infektionen nehmen zu, Corona ist rückläufig

Auch im aktuellen ARE-Wochenbericht des RKI heißt es, die Infektionen mit dem RS-Virus seien weiterhin hoch. Seit Juli 2023 gibt es auch beim RS-Virus eine Meldepflicht. Die Grippewelle 2023/2024 hätte Mitte Dezember begonnen und halte an. Bei Covid sehe man Hinweise auf einen Rückgang. Warum das so ist, sei noch nicht genau bekannt, sagt Salzberger.

Ein Beweis für den Rückgang der Covid-Erkrankungen findet sich auch im Abwasser. Es gibt als aufschlussreicher Datenlieferant einen Hinweis auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Winzige Spuren von Viren und Keimen lassen sich darin feststellen. Dadurch lassen sich auch ohne Abstriche und Meldungen an das Gesundheitsamt Rückschlüsse auf die Infektionen in der Bevölkerung ziehen.

Spuren von Corona werden auch im Abwasser weniger

In Bayern wird inzwischen an 30 Kläranlagen das Abwasser auf die Covid-Viren untersucht. Die Anzahl der Genfragmente war in 23 von 30 untersuchten Städten bei der letzten Messung rückläufig. In Regensburg ist der Trend noch leicht steigend. In Nürnberg oder Augsburg wurden die Höchstwerte aber beispielsweise bereits Mitte Dezember gemessen. In München schon nach dem Oktoberfest.