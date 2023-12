Nachhaltige Geschenke: Generalüberholte Elektrogeräte

Weihnachten steht vor der Tür und der Geschenkekaufrausch ist wieder in vollem Gange. Handys, Laptops, Smartwatches, Fitness-Tracker, Spielekonsolen und Smart-Home-Geräte gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Wer dabei Geld sparen und auch noch nachhaltig shoppen möchte, sollte Refurbished-Elektrogeräte kaufen. Sie sehen aus wie neu, sind aber gebraucht und generalüberholt.

Refurbished-Geräte haben Gewährleistung

Refurbished ("renovieren", "aufbereiten") Elektrogeräte können bis zu 40 Prozent günstiger sein als ein Neugerät. Darunter versteht man gebrauchte, generalüberholte Geräte, die technisch einwandfrei funktionieren. Seriöse Anbieter prüfen sie technisch sorgfältig, tauschen Verschleißteile wie Akkus, falls erforderlich, aus und führen sie erst dann in den Handel. Zu den generalüberholten Elektrogeräten gehört auch eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung. Viele Händler, meist Onlineplattformen, bieten zusätzlich eine Garantie von zwölf Monaten und ein Rückgaberecht von bis zu 30 Tagen.

Die Verbraucherzentrale Bayern empfiehlt den Kauf von Refurbished-Elektrogeräten, da es Geld spart und die Umwelt schont. Aber sie rät dabei, unbedingt aufzupassen und sich die Anbieter genau anzuschauen.

Die Tipps der Verbraucherzentrale Bayern beim Kauf von Refurbished-Geräten bei Onlineanbietern:

Angebote der verschiedenen Onlineplattformen vergleichen

Produktbeschreibung genau lesen

Impressum checken

Bewertungen durchlesen

Sitz des Unternehmens prüfen

Die Rechte der Verbraucher bei Kauf eines Refurbished-Geräts:

Gewährleistung (Gerät geht kaputt, Recht auf Reparatur oder Nacherfüllung. Normalerweise zwei Jahre)

Rückgaberecht von 14 Tagen (einige Anbieter geben 30 Tage)

Viele Händler bieten zusätzlich eine Garantie von zwölf Monaten.

Wenige Läden vor Ort

Vornehmlich werden Refurbished-Geräte über Onlineplattformen angeboten wie Back Market, Swappie, Asgoodasnew und Rebuy. Vor Ort gibt es erst wenige Läden. In Nürnberg verkauft "AfB social & green IT" schon seit 16 Jahren Leasinggeräte wie Handys, Laptops und PCs von Firmen auf, prüft und bereitet sie auf.

Die Kunden bekämen dann ein neuwertiges Elektrogerät mit Garantie, sagt Produktionsleiter Fabian Ensser. Das Wichtigste sei Kundenzufriedenheit. "Damit wir sicherstellen können, dass das ein vernünftiges Gerät ist, werden optische Mängel beseitigt, ob Kratzer oder Dellen." Gleichzeitig läuft ein Löschprogramm, der Akku wird auf seine Leistung getestet und gegebenenfalls ausgetauscht.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Nürnberger Refurbisher

AfB steht für "Arbeit für Menschen mit Behinderung". Das Team besteht aus Menschen mit und ohne Behinderung. 20 Mitarbeitende in der Produktion "refurbishen" die Elektrogeräte, die die AfB-Fahrer von den Partnerfirmen abholen. Das Nürnberger Unternehmen gibt es schon seit 16 Jahren und ist gerade erst mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet worden.

Der Shop in der Nürnberger Südstadt sieht aus wie ein üblicher Elektrofachmarkt. Seine Kunden kommen zufällig vorbei, aber auch gezielt, berichtet Verkäufer Alexander Dzhyoyev. Er leidet an einer Muskelschwäche und arbeitet seit 14 Jahren dort. Die Kundschaft sei ganz unterschiedlich: alt, jung, mit wenig Geld oder mit Nachhaltigkeitsgedanken.

Immer mehr Onlineplattformen bieten refurbished Geräte

Mehreren Millionen Elektrogeräten hat die Onlineplattform "refurbed" nach eigener Aussage schon ein zweites Leben geschenkt. Das Wiener Start-up bekommt seine Ware unter anderem von Firmen, die alle zwei Jahre ihre Handys und Laptops abgeben. Refurbed verspricht: bis zu 40 Prozent günstiger als ein Neugerät, 30 Tage Rückgaberecht und zwölf Monate Garantie.

Dennoch weiß Mitgründer Kilian Kaminski: Viele Verbraucher sind nach wie vor skeptisch, trauen sich nicht, Refurbished-Geräte zu kaufen. "Viele haben Angst und es fehlt das Vertrauen in die Qualität", so der Refurbed-Mitgründer im BR24-Interview.

Vertrauen schaffen durch gute Qualität und Service

Einfach mal machen und ein Refurbished-Gerät kaufen, rät Kilian Kaminski. "Wenn man es einmal ausprobiert hat, dann erkennt man oft, dass es wirklich gut funktioniert." Die Kunden, die bei refurbed kaufen, empfehlen es ihren Freunden und Familien weiter, so die Erfahrung des österreichischen Plattform-Chefs. Das Unternehmen will sicherstellen, dass der erste Schritt des Vertrauens so einfach wie möglich ist, dass die Hemmschwelle dann fällt.

Eine Umfrage der Verbraucherzentralen bestätigt: Fast alle Käuferinnen und Käufer (91 Prozent) sind sehr zufrieden mit ihren erworbenen Refurbished-Geräten. Allerdings kauft bisher nur eine Minderheit generalüberholte Handys, Tablets und Laptops: weniger als ein Fünftel der Deutschen.

Fazit: Nachhaltig Shoppen kann sich lohnen, es schont den Geldbeutel und die Umwelt. Man muss sich nur trauen. Und: Ein Refurbished-Weihnachtsgeschenk ist nicht peinlich, sondern trendy.