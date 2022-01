Nach Unfall von Tiertransporter - Mehrere Schweine getötet

In der Gemeinde Beutelsbach im Landkreis Passau ist in der Nacht zum Freitag ein Schweinetransporter umgekippt. Mehrere Tiere mussten getötet werden. Der Unfall passierte um kurz nach 1.00 Uhr nachts. Der 39-jährige Fahrer kam mit dem Gespann im Ortsteil Au wegen Eisglätte ins Schleudern. Dabei rutschte der Anhänger in den Graben und kippte um.

Sieben Schweine mussten getötet werden

Die Feuerwehr befreite die etwa 50 Schweine aus dem Transporter. Die Einsatzkräfte stellten einen behelfsmäßigen Zaun auf, damit die Tiere nicht davon laufen konnten. Laut Polizei mussten sieben Schweine getötet werden. Die Bergung des Anhängers ist sehr aufwändig und dauerte am Vormittag noch an.