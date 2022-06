Nach Stromausfällen wegen Schnee: Miltenberg will Erdverkabelung

Der starke Schneefall Anfang April hat im Landkreis Miltenberg gezeigt, dass vor allem die Stromversorgung durch Freileitungen eine Achillesferse ist. Zeitweise waren 31 Gemeinden ohne Strom, weil umgeknickte Bäume auf Stromleitungen gestürzt waren. Mehrere Tausend Menschen waren sogar 24 Stunden ohne Versorgung.

Landrat Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen) habe sich deshalb mit dem Bayernwerk in Verbindung gesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Seit mehreren Jahren planen beide die Erdverkabelung der Region. Nun wollen sie den Bau vorantreiben, um die Stromversorgung auch bei durch den Klimawandel bedingten Extremwetterlagen sichern zu können.

Erdleitungen im Bau und in Planung

Aktuell werden bereits Erdleitungen zwischen Watterbach über den Campingplatz nach Kirchzell verlegt und zwei neue digitale Stationen gebaut – die beiden Dörfer waren im April besonders lange von der Stromversorgung abgeschnitten. In den nächsten Jahren sollen auch zu weiteren Gemeinden Leitungen verlegt werden.

Das Bayernwerk habe der Mitteilung zufolge in der Vergangenheit bereits viel Geld in die Erdverkabelung investiert. Bis Ende 2024 wolle der Versorger nun rund zwei Millionen Euro in die Hand nehmen, um seine Ringleitungen im südlichen Landkreis Miltenberg komplett zu verkabeln. Damit, so erfuhr Landrat Jens Marco Scherf im Gespräch mit fünf Vertretern des Bayernwerks, könnten alle Gemeinden entlang dieses Rings künftig und spätestens bis Ende 2024 auch bei Unwetterlagen zuverlässig mit Strom versorgt werden.

Stromausfall nach starkem Schneefall

Zahlreiche Gemeinden im Landkreis Miltenberg wurden am 8. und 9. April vom Extremwetter überrascht. Starker Schneefall mit extrem dicken und nassen Flocken bedeckte die bereits belaubten Bäume und übte so starken Druck aus, dass viele umfielen und auch Freileitungen beschädigten. Feuerwehr und Bayernwerk waren im Dauereinsatz, um die Straßen freizuräumen und die Stromversorgung wiederherzustellen.